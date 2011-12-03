Home Senza categoria DOMENICA A CALVISANO SCONTRO AL VERTICE

DOMENICA A CALVISANO SCONTRO AL VERTICE

di Redazione 03/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 44 del 03.12.2011 FEMI-CZ VEA RRD: DOMENICA A CALVISANO SCONTRO AL VERTICE Domenica a Calvisano, in diretta tv Raisport 2 alle 15,00, la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta fa visita alla prima in classifica. Ad un Calvisano che fin qui ha dimostrato buona struttura di gioco e concretezza il Rovigo dovrà opporre disciplina, determinazione e tutta la propria organizzazione difensiva. I piccoli infortuni di questo inizio campionato e qualche malanno di stagione creano difficoltà a Polla Roux che si affida alla seguente formazione: Basson; Lubian L., Pedrazzi, Van Niekerk, Pavan; Bustos, Wilson; Scholtz, Cristiano, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney (cap.), Lombardi. A disposizione: Giazzon, Ceglie, Quaglio, Lubian E., Zanirato, Barion, Duca, De Marchi. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

