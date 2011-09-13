Home Senza categoria DOMENICA A ROVIGO UNA GIORNATA CON GLI OSPREYS

di Redazione 13/09/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 10 del 13.09.2011 DOMENICA A ROVIGO UNA GIORNATA CON GLI OSPREYS Domenica prossima, i giovani della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta avranno modo di vivere una giornata speciale con alcuni giocatori e tecnici degli Ospreys. La squadra gallese, impegnata sabato 17 a Treviso contro il Benetton nel 3° turno di Robodirect12 Celtic League, si presenterà a Rovigo con 6 giocatori (Jonathan Thomas - 8 (67 caps con il Galles), Cai Griffiths - 3, Sonny Parker -13 (31 caps con il Galles), Barry Davies - 12 (1 cap con il Galles), Richard Fussell - 11, Ian Evans - 5 (16 caps con il Galles)) accompagnati da Scott Johnson (Allenatore Ospreys - Barbarians quest'anno) e Andrew Hore (Ospreys COO - Ex High performance manager All Blacks e Galles nazionale). Significativa è la qualità dei giocatori partecipanti che assieme collezionano 115 caps in nazionale. Alle 14.30, allo stadio Battaglini, dopo un incontro con la dirigenza della Rugby Rovigo Delta, i rappresentanti degli Ospreys parteciperanno ad una seduta di allenamento con i giovani rodigini dell'Under 16 e dell'Under 18 che avranno modo di sperimentare, con gli amici gallesi, nuove tecniche di lavoro. Oltre ai tecnici delle giovanili ed al responsabile tecnico juniores Nicola Mazzucato, saranno presenti i giocatori rodigini Andrea Bacchetti, Edoardo Lubian e Nicola Quaglio. Contemporaneamente la prima squadra sarà impegnata nel debutto stagionale al triangolare di Modena, programmato in precedenza. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

