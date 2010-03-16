Domenica allo stadio Battaglini di Rovigo la finale di Coppa Italia
di Redazione
16/03/2010
Il rugby veneto protagonista domenica a Rovigo. Nel mitico stadio Mario Battaglini Benetton Treviso e Petrarca Padova si sfideranno per nella finale di Coppa Italia 2010. La Femi-Cz Rugby Rovigo e tutta la città sono orgogliose di ospitare questa importante manifestazione, crocevia della stagione rugbistica italiana, che vede i club veneti particolarmente in forma, avendo piazzato tre squadre nelle quattro semifinaliste. Il calcio d’inizio della partita che assegnerà il torneo è fissato per le 16 di domenica 21 marzo. Il costo dei biglietti è stato unificato per semplicità e sarà di 15 euro per tutti i settori della tribuna est ed ovest, salvo la tribuna vip, nella zona centrale della tribuna Lanzoni, il cui biglietto costa 35 euro, mentre per i ragazzi fino ai 16 anni l’ingresso è gratuito. Essendo questo un evento organizzato dalla Rugby Rovigo, ma di competenza federale, gli abbonamenti e le convenzioni attualmente in essere non saranno valide per l’accesso allo stadio. La prevendita è già aperta sul sito www.bookingshow.com, in tutti i punti vendita bookingshow e alla segreteria dello stadio Mario Battaglini, in orari d’ufficio. La finale della Coppa Italia 2010, e tutti gli eventi ad essa collegati, saranno presentati ufficialmente venerdì 19 marzo alle 12 nel salone d’onore di Palazzo Nodali, sede del Comune di Rovigo, alla presenza dei capitani delle due squadre, degli allenatori e di dirigenti, nonché una rappresentanza della dirigenza rossoblu in qualità di squadra ospitante. A moderare la conferenza stampa sarà Saverio Girotto, voce ufficiale della nazionale italiana di rugby, che sarà anche lo speaker della partita.
Articolo Precedente
Riapre la Club House dello stadio Mario Battaglini
Articolo Successivo
La Femi-Cz Rugby Rovigo torna al lavoro in vista del campionato
Redazione