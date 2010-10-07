domenica c'&egrave; Livorno-San Gregorio

Home Senza categoria domenica c'è Livorno-San Gregorio

di Redazione 07/10/2010

LIVORNO. Si preannuncia una bella gara, fra due squadre fresche, capaci di praticare un gioco arioso e divertente. L'incontro in programma domenica al 'Carlo Montano' di Livorno, fra i biancoverdi locali e il San Gregorio Catania (calcio d'inizio alle 15,30, arbitro Boaretto di Rovigo) merita una cornice di pubblico importante. E' il debutto casalingo dei labronici che, dopo la sconfitta di Brescia, si trovano di fronte un avversario di spessore. Il San Gregorio è una neopromossa ambiziosa. Non a caso, nel proprio esordio, domenica scorsa, la compagine etnea allenata da Orazio Arancio ha travolto, con cinque mete (a due) l'Amatori Milano. Servirà un Livorno sugli scudi per ottenere la prima vittoria stagionale. Rispetto alla prova di Brescia, non sono previste grosse novità in formazione. Assente Enrico Squarcini, sempre in viaggio di nozze, l'allenatore Diego Saccà punta molto sull'asse terza centro (l'argentino Morixe, un giocatore in grado di fare la differenza) - mediano di mischia (il talentuoso Andrea Brancoli, al suo rientro dopo tre anni passati sui più prestigiosi campi italiani) - Riccardo Squarcini (il mediano di apertura da anni punto di forza della squadra). Il tutto senza dimenticare l'affidabilità e l'esperienza dei due piloni Artal e Micheletti, il lavoro oscuro degli avanti Cortesi e Gagliardi, l'esplosività del terza ala Andrea Saccà e la velocità dei trequarti Reitsma, Burani e Martinucci. Insomma una squadra dalle buone potenzialità, destinata a crescere nel corso della stagione. Una squadra che, a Brescia, si è tradita da sola, con alcune sbavature a conti fatti decisivi. Tutte le gare del secondo turno si giocano domenica pomeriggio. Cinque partite alle 15,30. Solo Fiamme Oro Roma - Pro Recco si disputa in leggero anticipo (sempre domenica ma alle 14,30).

