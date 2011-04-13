DOMENICA I PRIMI VERDETTI
di Redazione
13/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 13 aprile 2011 PLAY OFF SERIE A FEMMINILE: DOMENICA I PRIMI VERDETTI DESIGNATI GLI ARBITRI PER LE GARE DI RITORNO DELLE SEMIFINALI SCUDETTO Roma - Si conosceranno domenica prossima, 17 aprile, al termine delle gare di ritorno delle semifinali play-off, i nomi delle due pretendenti al Titolo di Campione dâItalia Serie A Femminile per la stagione 2010-2011. Sul campo de La Ghirada di Via Nascimben a Treviso le vice campionesse in carica della Benetton ricevono la formazione laziale della Red&Blu Rugby che nella gara di andata ha ceduto al XV veneto 46 a 14. La gara in programma alle 15.30 sarÃ diretta dalla toscana Monia Salvini, assistita dai giudici di linea Marco Masetti e Alfonso Poggipollini. A Monza, invece, la formazione locale ospiterÃ le campionesse uscenti del Sitam Riviera del Brenta che domenica scorsa hanno superato le lombarde 34 a 0. ArbitrerÃ lâincontro Barbara Guastini coadiuvata da Vittorio Gobbi e Valeria Ballardini. Il match Ã¨ in programma alle 15.30 sul campo Chiolo di Via Rosmini. SERIE A FEMMINILE â SEMIFINALI RITORNO â 17-04.2011 â ore 15.30 BENETTON TREVISO - RED&BLU RUGBY, arb. Salvini (Firenze) Masetti (Arezzo) e Poggipollini (Bologna) RUGBY MONZA - SITAM RIVIERA DEL BRENTA, arb. Gastini (Prato) Gobbi (Piacenza) e Ballardini (Alessandria) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
