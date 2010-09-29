DOMENICA IL PRIMO TURNO
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.09.2010 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR CAMPIONATO DI SERIE B: DOMENICA IL PRIMO TURNO Roma ' La Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le designazioni arbitrali per il primo turno del Campionato di Serie B al via domenica prossima, 3 ottobre. Ventidue le giornate di gare per ciascuno dei quattro gironi per arrivare l'8 maggio alla definizione della griglia play off cui accedono le prime due classificate di ciascuna poule (semifinali andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta il 22 e 29 maggio). Quattro le promozione in palio al Girone2 della Serie A; otto le retrocessioni. Campionato Serie B ' Girone 1 ' I Giornata - 3.10.2010 ' ore 15:30 ASD RUGBY LUMEZZANE - ASD RUGBY MILANO, arb. Savio (Torino) CUS GENOVA RUGBY - ASD BIELLA RUGBY, arb. Ciccarelli (Torino) CESIN CUS TORINO R. - R. SONDRIO SOC COOP. DIL. , arb. Lasagni (Arezzo) ASS.POL.DIL.R.ALESSANDRIA - ASD AMAT. R. CAPOTERRA, arb. Stacchi (Brescia) ' ore 12.00 ASD RUGBY VARESE - OSPITALETTO CENTRO PROP.R. , arb. Rizzo (Ferrara) RUGBY ROVATO ASD - ASD R. LECCO, arb. Sgardiolo (Rovigo) Campionato Serie B ' Girone 2 ' I Giornata - 3.10.2010 ' ore 15:30 ASD RUGBY VITERBO - ASD PESARO RUGBY, arb. Tarlini (Firenze) VASARI RUGBY AREZZO - R.COLORNO SOC.COOP.DIL. , arb. Funari (Roma) ASD CUS ROMA RUGBY - ASD UNION RUGBY TIRRENO, arb. Costantino (Catania) IMOLA RUGBY ASD - U.RUGBY PRATO SESTO, arb. Tomà² (Roma) LIONS AMARANTO ' LIOMATIC CUS PERUGIA, arb. Meconi (Frascati, RM) ROMAGNA RFC - UNIONE R. CAPITOLINA, arb. Spadoni (Padova) Campionato Serie B ' Girone 3 ' I Giornata - 3.10.2010 ' ore 15:30 DAX RUGBY MANTOVA - ASD RUGBY BELLUNO, arb. Pecorario (Prato) ' ore 14.30 CUS PADOVA RUGBY - RUGGERS TARVISIUM, arb. Rinaldi (Modena) RUGBY CASALE ASD - RUGBY BASSANO ASD, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) MONTEBELLUNA R. 1977 ' FULVIA TOURS R. VILLADOSE 1976, arb. Muscio (Prato) RUGBY MIRANO 1957 - UNIONE R. BOLOGNESE, arb. Massa (Roma) ASD VILLORBA RUGBY - ASD RUGBY PAESE, arb. Toselli (Bologna) Campionato Serie B ' Girone 4 ' I Giornata - 3.10.2010 ' ore 15:30 PRIMAVERA RUGBY - PALERMO R. CLUB 2005, arb. Pacciani (Prato) RUGBY FRASCATI SSD - ASD GRAN SASSO RUGBY, arb. Grillo (Rieti) ASD RUGBY RIETI - AP PARTENOPE RUGBY, arb. Paterniani (Pesaro) POINT BET RUGBY SEGNI - COLLEFERRO RUGBY UFC, arb. Salvi (L'Aquila) US RUGBY BENEVENTO - NERONIANA RUGBY ANZIO, arb. Dellino (Bari) SALENTO 12 R. TREPUZZI ' AUTO AVEZZANO RUGBY, arb. Cerino (Napoli) - ore 14.30 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email:
