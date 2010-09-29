Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

DOMENICA IL PRIMO TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.09.2010 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR CAMPIONATO DI SERIE B: DOMENICA IL PRIMO TURNO Roma ' La Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le designazioni arbitrali per il primo turno del Campionato di Serie B al via domenica prossima, 3 ottobre. Ventidue le giornate di gare per ciascuno dei quattro gironi per arrivare l'8 maggio alla definizione della griglia play off cui accedono le prime due classificate di ciascuna poule (semifinali andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta il 22 e 29 maggio). Quattro le promozione in palio al Girone2 della Serie A; otto le retrocessioni. Campionato Serie B ' Girone 1 ' I Giornata  -  3.10.2010 ' ore 15:30 ASD RUGBY LUMEZZANE - ASD RUGBY MILANO, arb. Savio (Torino) CUS GENOVA RUGBY - ASD BIELLA RUGBY, arb.  Ciccarelli (Torino) CESIN CUS TORINO R. - R. SONDRIO SOC COOP. DIL. , arb. Lasagni (Arezzo) ASS.POL.DIL.R.ALESSANDRIA - ASD AMAT. R. CAPOTERRA, arb.  Stacchi (Brescia) ' ore 12.00 ASD RUGBY VARESE - OSPITALETTO CENTRO PROP.R. , arb. Rizzo (Ferrara) RUGBY ROVATO ASD  - ASD R. LECCO, arb. Sgardiolo (Rovigo) Campionato Serie B ' Girone 2 ' I Giornata  -  3.10.2010 ' ore 15:30 ASD RUGBY VITERBO - ASD PESARO RUGBY, arb. Tarlini (Firenze) VASARI RUGBY AREZZO - R.COLORNO SOC.COOP.DIL. , arb.  Funari (Roma) ASD CUS ROMA RUGBY -  ASD UNION RUGBY TIRRENO, arb. Costantino (Catania) IMOLA RUGBY ASD - U.RUGBY PRATO SESTO, arb. Tomà² (Roma) LIONS AMARANTO ' LIOMATIC CUS PERUGIA, arb. Meconi (Frascati, RM) ROMAGNA RFC - UNIONE R. CAPITOLINA, arb. Spadoni (Padova) Campionato Serie B ' Girone 3 ' I Giornata  -  3.10.2010 ' ore 15:30 DAX RUGBY MANTOVA - ASD RUGBY BELLUNO, arb. Pecorario (Prato) ' ore 14.30 CUS PADOVA RUGBY - RUGGERS TARVISIUM, arb. Rinaldi (Modena) RUGBY CASALE ASD - RUGBY BASSANO ASD, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) MONTEBELLUNA R. 1977 ' FULVIA TOURS R. VILLADOSE 1976, arb. Muscio (Prato) RUGBY MIRANO 1957 - UNIONE R. BOLOGNESE, arb. Massa (Roma) ASD VILLORBA RUGBY - ASD RUGBY PAESE, arb. Toselli (Bologna) Campionato Serie B ' Girone 4 ' I Giornata  -  3.10.2010 ' ore 15:30 PRIMAVERA RUGBY - PALERMO R. CLUB 2005, arb. Pacciani (Prato) RUGBY FRASCATI SSD - ASD GRAN SASSO RUGBY, arb. Grillo (Rieti) ASD RUGBY RIETI - AP PARTENOPE RUGBY, arb. Paterniani (Pesaro) POINT BET RUGBY SEGNI - COLLEFERRO RUGBY UFC, arb.  Salvi (L'Aquila) US RUGBY  BENEVENTO - NERONIANA  RUGBY ANZIO, arb. Dellino (Bari) SALENTO 12 R. TREPUZZI ' AUTO AVEZZANO RUGBY, arb. Cerino (Napoli) - ore 14.30 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email:
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) AL VIA IL 3 OTTOBRE LA CORSA AL TITOLO JUNIORES

Articolo Successivo

DOMENICA 3 OTTOBRE LA PRIMA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012