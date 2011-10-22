Domenica le Fiamme Oro Rugby ricevono in casa il San Donà

Dopo le due trasferte a Modena e Brescia, le Fiamme Oro tornano a giocare davanti al proprio pubblico nell’impianto di Ponte Galeria. La quarta giornata vedrà il team della Polizia di Stato affrontare i veneti dell’M-Three Rugby San Donà, attualmente al quarto posto a tre punti di distanza dalle Fiamme Oro. Un incontro importante quello di domani che, visti gli incroci della quarta giornata con Firenze a caccia di punti in casa contro Piacenza prima in classifica, potrebbe segnare alcune modifiche nella classifica del Girone 1. “San Donà – ha dichiarato l’allenatore delle Fiamme Rocco Salvan – è da sempre per noi un avversario temibile. Loro, come il Modena di due domeniche fa, sono una squadra molto fisica e, al contempo, molto pulita e non fallosa. Una squadra solida, dunque, ma che lascia giocare gli avversari. In più hanno due giocatori (Brussolo e Mucelli) molto bravi con il piede. Starà a noi non dargli troppe occasioni per usarlo, cercando di migliorare soprattutto l’aspetto della disciplina. Noi, comunque, faremo la nostra partita, consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo preparato qualcosa di diverso per questo match, ma non mi sembra il caso di svelarlo prima. Ci sarà qualche cambiamento nella formazione che ha giocato la partita contro il Brescia sabato scorso. Cambiamenti soprattutto tattici. Abbiamo qualche infortunato che contiamo di recuperare per domani”. Purtroppo non potrà essere della partita Fabrizio Frezza che, uscito nei primi minuti contro il Modena, ha riportato la frattura del legamento crociato e dovrà rimanere fuori per circa sei mesi. A lui vanno gli auguri di pronta guarigione di tutta la dirigenza, lo staff e la squadra delle Fiamme Oro: forza Fabrizio! Il fischio d’inizio del match Fiamme Oro Rugby vs M-Three Rugby San Donà è previsto per le 15,30 di domani (domenica 23 ottobre) sul campo di Ponte Galeria (via Portuense 1680). Arbitrerà l’incontro il signor Bono di Como. Roma, 22 ottobre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby