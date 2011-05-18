DOMENICA LE GARE DI ANDATA DELLE FINALI PROMOZIONE
di Redazione
18/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 18.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 18 maggio 2011 SERIE B: DOMENICA LE GARE DI ANDATA DELLE FINALI PROMOZIONE Roma â Sono in programma domenica prossima le gare di andata della fase finale del Campionato Nazionale di Serie B, al termine della quela verranno determinate le quattro squadre promosse alla Serie A. Vi partecipano otto squadre, le prime e seconde classificate di ciascun girone che si affronteranno in gara di andata e ritorno ed eliminazione diretta (art. 30/B/b del Regolamento AttivitÃ Sportiva) secondo il seguente schema: 2Â° classificata Girone 1 vs. 1Â° classificata Girone 4 2Â° classificata Girone 4 vs. 1Â° classificata Girone 1 2Â° classificata Girone 3 vs. 1Â° classificata Girone 2 2Â° classificata Girone 2 vs. 1Â° classificata Girone 3 Le squadre che risulteranno vincenti al termine del doppio confronto avranno acquisito il diritto di disputare la stagione sportiva 2011 â 2012 in Serie A. Il CNAr ha reso note le designazioni arbitrali dei quattro match. Eccole nel dettaglio: FASE FINALE SERIE B â ANADATA â 22.05.2011 â ORE 15.30 AMATORI CAPOTERRA â AUTO SONIA AVEZZANO, arb. Vivarini (Padova) ORIENTA FRASCATI â RUGBY MILANO, arb. Falzone (Padova) RUGBY CASALE â ROMAGAN RUGBY, arb. Sironi (Colleferro, Rm) UNIONE CAPITOLINA â RUGBY PAESE, arb. PennÃ¨ (Milano) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione