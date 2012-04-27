DOMENICA LE VINCITRICI DEI TITOLI 2011-2012 SENIORES ED UNDER 16
di Redazione
27/04/2012
Roma, 27 aprile 2012 COPPA ITALIA FEMMINILE: DOMENICA LE VINCITRICI DEI TITOLI 2011-2012 SENIORES ED UNDER 16 Roma - Si comincerà a giocare alle 9.30 di domenica prossima, 29 aprile, sui campi messi a disposizione dal Rugby Casale (Impianti "G. Sartorato", Via Vicinale Rivalta, Casale sul Sile, TV) per lo svolgimento dei maxi concentramenti di Coppa Italia di Rugby a Sette che a fine giornata decreteranno le due squadre vincitrici della Coppa Italia Femminile Seniores a 7 2011/2012 e del Trofeo Interregionale Under 16 2011/2012. In totale quarantuno squadre, di cui trenta seniores, cui se ne aggiungono otto che daranno vita ad un concentramento Under 14. Le trenta squadre della categoria Seniores sono state suddivise in quattro poules che tengono conto del piazzamento ottenuto al termine della fase territoriale. Solo le squadre prime e seconde classificate dei sette gironi territoriali si contenderanno il Titolo Seniores 2011-2012, inserite nel Girone Elite e suddivise in due poules. Al termie della fase di qualificazione le prime e seconde classificate di ciascuna poules avranno accesso alle semifinali per il Titolo e successivamente alle finali dal 1° al 4° posto. Del tutto simile la formula per la categoria Juniores che vede in lizza per il Titolo Under 16 sei squadre, inserite nel girone d’Elite. Di seguito nel dettaglio formule e gironi resi noti dalla FIR. COPPA ITALIA RUGBY A 7, CATEGORIA SENIORES GIRONE ELITE Accedono al girone Elite e si contenderanno il Titolo della Coppa Italia Femminile Seniores a 7 2011-2012, le squadre che si sono classificate prime e seconde nei sette gironi in cui si è disputata la Coppa Italia 2011/2012 (ad eccezione della squadra seconda classificata del Girone 5 Sardegna, rinunciataria). Elenco squadre partecipanti: POLISPORTIVA L’AQUILA RUGBY ASD -1° Girone 1-Lazio ASD PERUGIA RUGBY RAGAZZE - 2° Girone 1-Lazio RUGBY CASALE ASD - 1° Girone 2-Veneto ASD JESOLO RUGBY - 2° Girone 2-Veneto DONELLI VINI MODENA RUGBY CLUB - 1° Girone 3-Emilia RUGBY ETRUSCHI LIVORNO ASD - 2° Girone 3-Emilia RUGBY MANTOVA SRL SSD - 1° Girone 4-Lombardia RUGBY PARABIAGO ASD - 2° Girone 4-Lombardia ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA - 1° Girone 5-Sardegna RUGBY JUNIOR CLUB TORINO ASD - 1° Girone 6-Piemonte IMPERIA RUGBY ASD - 2° Girone 6-Piemonte RUGBY SALERNO ASD - 1° Girone 7-Campania RUGBY CLAN SANTA MARIA C.V. ASD - 2° Girone 7 -Campania La formula prevede due gironi (A e B) da sette e sei squadre, che si incontreranno nelle gare di qualificazione con formula all’italiana, al termine delle quali le squadre classificate 1° e 2° di ciascun girone disputeranno la semifinale ad incrocio. Le vincenti la semifinale giocheranno la FINALE e si contenderanno il Titolo della Coppa Italia Femminile Seniores a 7- S.S. 20011/2012; le perdenti giocheranno la finale 3° - 4° posto. Le altre squadre saranno considerate classificate secondo lo schema seguente: - le terze classificate dei 2 gironi= quinte pari merito; - le quarte classificate dei 2 gironi=settime pari merito; - le quinte classificate dei 2 gironi=none pari merito; - le seste classificate dei 2 gironi=undicesime pari merito; - la settima classificata del girone A=tredicesima classificata. Le gare di qualificazione si giocheranno con tempo unico di 10 minuti. Le Finali saranno disputati con tempi di gioco di 7 minuti , con 2 minuti di intervallo GIRONE A Rugby Casale, Perugia Rugby, Modena Rugby, Rugby Parabiago, Imperia Rugby, Rugby Salerno, Rugby Capoterra GIRONE B L’Aquila Rugby, Jesolo Rugby , Rugby Livorno, Rugby Mantova, Rugby Torino, Rugby S.M.Capua a Vetere GIRONE PLATE Accedono al girone Plate le seguenti squadre, classificate terze nei rispettivi gironi durante la stagione regolare: Elenco squadre partecipanti: ASD CUS ROMA RUGBY - 3° Girone 1 – Lazio RUGBY RANGERS VICENZA ASD - 3° Girone 2 - Veneto ALIATI & PEDRAZZINI RUGBY GUASTALLA - 3° Girone 3 – Emilia ASD RUGBY LECCO - 3° Girone 4 – Lombardia CFFS COGOLETO RUGBY ASD - 3° Girone 6 - Piemonte AMATORI TORRE DEL GRECO ASD - 3° Girone 7 – Campania La formula prevede un girone unico all’italiana al termine del quale sarà stilata una classifica dal quattordicesimo al diciannovesimo posto . Le gare si giocheranno con tempo unico di 10 minuti. GIRONE BOWL Accedono al girone Bowl le seguenti squadre, classificate quarte nei rispettivi gironi durante la stagione regolare: Elenco squadre partecipanti: CENTRALMOTOR TERNI RUGBY - 4° Girone 1 – Lazio CUS VERONA RUGBY ASD - 4° Girone 2 - Veneto POL. GLI ALLUPINS ASD - 4° Girone 3 – Emilia ASD RUGBY MONZA 1949 - 4° Girone 4 – Lombardia RUGBY LICEO MONTI ASD - 4° Girone 6 - Piemonte La formula prevede un girone unico all’italiana, al termine del quale sarà stilata una classifica dal ventesimo al ventiquattresimo posto . Le gare si giocheranno con tempo unico di 10 minuti. GIRONE SHIELD Accedono al girone Shield le seguenti sei squadre: Elenco squadre partecipanti: UDINE RUGBY FC ASD - 6° Girone 2 - Veneto ASD TORELLI SUDATI RUGBY CLUB - 7° Girone 2 – Veneto RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD - 8° Girone 2 – Veneto PIACENZA RUGBY CSD - 5° Girone 3 – Emilia CAMMI RUGBY CALVISANO ARL - 5° Girone 4 – Lombardia CUS PAVIA ASD - 6° Girone 4 - Lombardia La formula prevede un girone unico all’italiana al termine del quale sarà stilata una classifica dal Ventiquattresimo al Trentesimo posto. Le gare si giocheranno con tempo unico di 10 minuti. COPPA ITALIA RUGBY A 7, CATEGORIA UNDER 16 GIRONE ELITE Elenco squadre partecipanti: ASD FRASCATI MINIRUGBY 2011 - 1° Girone 1- Lazio RUGBY SAMBUCETO 2006 ASD - 2° Girone 1- Lazio RUGBY ACADEMY ASD - 1° Girone 3 -Emilia VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD - 2° Girone 3 -Emilia RUGBY PETERLIN VALLEGGIA ASD - 1° Girone 6 - Piemonte RUGBY LICEO MONTI ASD - 2° Girone 6 - Piemonte La formula prevede due gironi (A e B) da tre squadre che si incontreranno in gare di qualificazione; al termine le squadre classificate 1° e 2° disputeranno la semifinale ad incrocio. Le vincenti la semifinale giocheranno la FINALE e si contenderanno il Titolo del Trofeo Interregionale Under 16 20011/2012; le perdenti giocheranno la finale 3° - 4° posto. Le squadre che al termine del girone di qualificazione si saranno classificate 3° giocheranno la finalina 5° - 6° posto. I tempi di gioco saranno di 7 minuti a tempo per TUTTE le gare , con 1 minuto di intervallo per cambiare campo. Il tempo di recupero nel caso di 2 partite consecutive per la stessa squadra è di 3 minuti. GIRONE PLATE Elenco squadre partecipanti: CENTALMOTOR RUGBY TERNI - 4° Girone 1 – Lazio RUGBY MONZA 1949 ASD - 3° Girone 3 - Emilia RUGBY COLORNO FC SRL SSD - 4° Girone 3 – Emilia RUGBY FORLI’ 1979 - 5° Girone 3 – Emilia BENETTON GROUP RUGBY TREVISO - 7° Girone 3 - Emilia La formula del girone prevede un girone all’italiana da cinque squadre al termine delle quali sarà stilata una classifica dal settimo all’undicesimo posto . Le gare saranno effettuate con tempo unico di 10 minuti. UNDER 14 FEMMINILE Elenco squadre partecipanti: ASD RUGBY MONZA 1949 SMS TINOZZI PASCOLI - PESCARA RUGBY COLORNO FC SRL SSD CFFS COGOLETO RUGBY ASD SELEZIONE LOMBARDIA 1 SELEZIONE LOMBARDIA 2 ODERZO/GORIZIA BENETTON GROUP RUGBY TREVISO La formula prevede due gironi all’italiana da quattro squadre al termine delle quali ogni squadra giocherà una finale a seconda del piazzamento ottenuto. Le gare saranno effettuate con tempo unico di 10 minuti. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione