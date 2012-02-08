Home Senza categoria DOMENICA RIPRENDE LA CACCIA ALLE PRIME QUATTRO

DOMENICA RIPRENDE LA CACCIA ALLE PRIME QUATTRO

di Redazione 08/02/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 80 del 08.02.2012 DOMENICA RIPRENDE LA CACCIA ALLE PRIME QUATTRO Riprende domenica 12 febbraio, alle ore 15,00, contro il Rugby Reggio il campionato italiano di rugby Eccellenza con il recupero della prima giornata del girone di ritorno. Il girone di andata ha visto i rossoblu chiudere al quinto posto dopo una serie di incontri nei quali la resa complessiva è stata inferiore alle attese. Al Battaglini i Bersaglieri avranno di fronte un avversario che ha, fin qui, dimostrato di meritare la partecipazione a questo campionato offrendo prestazioni sicuramente dignitose, con tre vittorie e sei sconfitte, che gli hanno permesso di chiudere al settimo posto. Dopo l'11 a 22 della prima giornata contro Rovigo le sconfitte pesanti sono state ottenute solo con le prime della classe (Calvisano, Prato e Mogliano). Polla Roux, intervistato allo stadio, è del parere che l'avversario da battere in campo non sarà solo il Reggio, in quanto prima di pensare agli emiliani i giocatori della Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta devono avere reazioni positive e giocare soprattutto per se stessi, devono avere fiducia nella loro forza e interrompere la serie di fasi alterne, fin qui prodotte, cominciando a dare consistenza al proprio gioco, restando sempre concentrati su ogni particolare per ridurre il numero di errori e garantire la continuità dell'azione, migliorando la qualità del possesso e dimostrando rispetto per la palla (conquistarla costa fatica e perderla, oltre che mettere in crisi il proprio sistema difensivo esponendolo al contrattacco avversario, significa azzerare il lavoro di tutti). Il tecnico italo-sudafricano è convinto sia della qualità dei giocatori a disposizione che della serietà con la quale affrontano ogni avversario, ma da loro si aspetta l'attenzione ad ogni situazione di gioco reale, che in allenamento può essere solo simulata, valutando l'opportunità delle scelte a disposizione. Non si tratta di adattarsi agli avversari, bensì alle situazioni che vengono a crearsi di volta in volta nel corso della partita in modo da saperle leggere e volgere, poi, a proprio favore rispettando per primo il proprio gioco. Sul fronte giocatori c'è la riconferma della disponibilità di Samuele Pace, in quanto pienamente recuperato, ed anche di Riccardo Pavan (l'incontro di Rabodirect PRO12 tra gli Aironi e Munster è stato rinviato) che potrà essere utilizzato. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

