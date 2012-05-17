DOPO I RADUNI IL PRIMO TORNEO: BECERRA IN NAZIONALE AL SEVEN DI ROMA!

17/05/2012 - Grande soddisfazione e gioia in casa Pro Recco Rugby all'ufficializzazione delle convocazioni per la Selezione Italiana Rugby Seven (quindi di rugby a sette) che parteciperà al Roma Seven 2012, in programma nella Capitale il 18 e 19 maggio: dopo aver superato i test ed aver ben figurato nei raduni, per il nostro Cristhian Becerra è arrivata la convocazione per questo primo ed importante torneo. Tra i compagni di squadra del nostro "Tuki" giocatori di primo piano del campionato d'Eccellenza ed anche due giocatori di Celtic League: Michele Sepe della Benetton Treviso e Kaine Robertson degli Aironi, già protagonista per diversi anni in Nazionale maggiore. Riportiamo il comunicato ufficiale, dal sito della FIR: Marco De Rossi e Luca Martin hanno ufficializzato oggi i nomi dei dodici atleti che, tra domani e sabato, saranno impegnati al “Giulio Onesti” di Roma nell’undicesima edizione del “Roma Seven” con la maglia della Selezione Italiana Rugby. Per l’Italseven si tratta del primo impegno agonistico di stagione in vista degli impegni nel circuito FIRA. “Dobbiamo allargare la rosa in vista dei prossimi impegni – ha detto il Manager dell’Italseven, Orazio Arancio – e per questo i tecnici hanno deciso, per questo impegno nella Capitale, di puntare su una squadra che affianca alcuni atleti di esperienza nel seven come Robertson, Sepe e Bortolussi ad alcuni giovani che si stanno via via specializzando e che saranno importantissimi in prospettiva futura”. Tutte le informazioni sull’undicesima edizione del “Roma Seven” sono disponibili su www.romaseven.com Questi i dodici atleti convocati con la Selezione Italiana Seven: Mirko AMENTA (San Gregorio Catania) Christian BECERRA (Med Italia Pro Recco) Roberto BERTETTI (Petrarca Padova) Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Filippi CASALINI (Banca Monte Parma Crociati) Hamid EN NAOUR (Banca Monte Parma Crociati) Oliviero FABIANI (Mantovani Lazio) Alberto MARCONATO (Udine Rugby) Kaine ROBERTSON (Aironi Rugby, 47 caps) Edoardo RUFFOLO (Banca Monte Parma Crociati) Riccardo RUSSO (Petrarca Padova) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps)