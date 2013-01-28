DOPO LA BATTAGLIA CON IL SAN DONA' LA VEA FEMI-CZ RACCOGLIE LE FORZE

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 87 del 28.01.2013

DOPO LA BATTAGLIA CON IL SAN DONÀ LA VEA FEMI-CZ RACCOGLIE LE FORZE

Venti minuti di grande tensione gli ultimi di Rovigo-San Donà. In una giornata che poteva concludersi male i rossoblù hanno messo in campo tutte le energie disponibili difendendo centimetro su centimetro, con ogni giocatore, il vantaggio accumulato nel finale del primo tempo.

Questa settimana sono previsti tre giorni di lavoro e poi, da giovedì, un po di lavoro differenziato.

In infermeria lavoro di routine senza nuovi infortunati di rilievo.

Quasi pronto al rientro Folla che mercoledì ritira le radiografie e sarà sottoposto a visita di controllo, probabilmente a Datola verrà tolto il gesso in settimana, mentre capitan Reato sarà sottoposto ad un intervento di pulizia al ginocchio nella mattinata di domani. Gatto continua con le terapie mentre Edoardo Lubian e Rayno Gerber lavorano sulla muscolatura alla ricerca di un pronto recupero.

