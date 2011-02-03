Loading...

DOPO LA PARTITA DI MOGLIANO, PER LUIGI MILANI SONO ESCLUSE FRATTURE

03/02/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 69 del 03.02.2011 DOPO LA PARTITA DI MOGLIANO, PER LUIGI MILANI SONO ESCLUSE FRATTURE Luigi Milani, che al termine dell'incontro di Mogliano accusava un infortunio alla mano sinistra è stato sottoposto ad accertamenti radiografi che hanno escluso la presenza di fratture. Il giocatore dovrà rimanere a riposo una settimana, con una fasciatura protettiva. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
