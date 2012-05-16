Home Senza categoria DOPO LA RINUNCIA DI DOLCETTO LA FEMI-CZ VEA RRD CERCA UN DIRETTORE SPORTIVO

DOPO LA RINUNCIA DI DOLCETTO LA FEMI-CZ VEA RRD CERCA UN DIRETTORE SPORTIVO

di Redazione 16/05/2012

[gallery] FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 129 del 16.05.2012 DOPO LA RINUNCIA DI DOLCETTO LA FEMI-CZ VEA RRD CERCA UN DIRETTORE SPORTIVO Massimiliano Dolcetto, ex seconda linea della Rugby Rovigo e attuale Direttore Generale del Rugby Badia, ha preferito rinunciare alla chiamata del Presidente Francesco Zambelli della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta che gli aveva offerto il ruolo di Direttore Sportivo della compagine rossoblu, per portare avanti il progetto iniziato con il Presidente Golfetti. Nel dichiararsi dispiaciuto di non poter disporre dell'apporto di un ex giocatore che ha saputo dimostrare anche fuori del campo le proprie capacità, Francesco Zambelli ricorda che le motivazioni che avevano orientato il Consiglio della Società verso la figura di Dolcetto restano ancora valide e che, pertanto, la Rugby Rovigo Delta continuerà a cercare nell'ambito degli ex giocatori della Società, possibilmente rodigini, ed anche, si auspica, con un curriculum adeguato, che si dichiarino disponibili a dare il proprio contributo di passione ed esperienza. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

