DUE APPUNTAMENTI IMPORTANTI PER LE ZEBRE RUGBY IERI ALLO STADIO OLIMPICO DI TORINO
05/04/2013
Torino – Doppio appuntamento ieri a Torino per la delegazione delle Zebre composta dal presidente Daniele Reverberi, dalla terza linea torinese Filippo Cristiano, dal consigliere Ennio Speranza e da Leonardo Mussini dell’ufficio stampa bianconero. La bella cornice dello splendido stadio Olimpico di Torino è stata la sede di due importanti momenti per la franchigia federale: prima l’incontro col neo eletto presidente del Comitato Regionale Rugby Piemonte, Giorgio Zublena e poi la conferenza stampa di presentazione dell’evento benefico che si terrà tra qualche giorno nel capoluogo piemontese. Due formazioni speciali si affronteranno per una partita di calcio benefica allo stadio Primo Nebiolo in una gara che vedrà l’incasso devoluto a due onlus : Emergency a sostegno dei progetti in essere a livello nazionale e Baby Xitting a sostegno delle iniziative locali. Mercoledì 17 Aprile alle 20.45 si sfideranno la selezione degli “Artisti Torino ( https://www.facebook.com/pages/Artisti-Torino/134070433434739 )” contro le Zebre Rugby in una sfida patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e da Torino 2015 capitale europea dello sport ( http://www.torino2015.it/ ). Il presidente del comitato regionale piemontese, dopo aver ascoltato e condiviso il progetto di sviluppo territoriale e sportivo delle Zebre, ha ricevuto con piacere la maglia bianconera in segno di appartenenza di tutte le società della regione alla franchigia con sede a Parma facendosi promotore delle iniziative bianconere presso le società rappresentate. Grande la disponibilità del presidente Reverberi e del consigliere Speranza nel supportare le iniziative nelle quali il comitato reputerà importante una presenza delle Zebre quali espressione del rugby di più alto livello di tutte le formazioni del territorio. Al banco dei relatori della susseguente conferenza nella sala stampa dell’impianto che ha ospitato le cerimonie ufficiali delle olimpiadi invernali 2006 erano presenti tutti i soggetti promotori e protagonisti della sfida “DIRITTI IN GIOCO ( https://www.facebook.com/events/427385650684050/ )” : il comune di Torino nella persona dell’assessore allo sport e tempo libero Stefano Gallo, Alessandro Bertani vice-presidente di Emergency ( http://www.emergency.it/ ), Gianni Del Corral presidente di Baby Xitter ( http://www.baby-xitter.org/NEWS.html ) e capitano della selezione dei personaggi dello spettacolo torinese, il presidente delle Zebre Reverberi e la terza linea – due volte capitano della formazione bianconera- Filippo Cristiano cresciuto proprio nel Cus Torino. Dopo i saluti di rito è stato il padrone di casa, l’assessore Gallo, a ringraziare gli organizzatori dell’evento che rientra pienamente nelle politiche dell’amministrazione comunale di sostegno alla promozione dell’attività sportiva per tutti, promotrice di uno stile di vita sano :”Grazie a chi mette in piedi queste iniziative che usano lo sport come veicolo di valori sani e solidali. Il progetto di Torino capitale europea dello sport 2015 vuole portare questa città ad essere baricentro di manifestazioni agonistiche di livello ma anche di attività per tutti i cittadini”. L’assessore ha poi ringraziato la delegazione delle Zebre Rugby non nascondendo al presidente bianconero un certo interesse nel cercare di inserire nel calendario delle iniziative future anche una gara della franchigia federale che partecipa alla RaboDirect PRO12 ed alla Heineken Cup nella città della Mole. Torino annovera tante società rugbystiche e tanti tesserati ma non ospita il grande rugby internazionale dal test match dell’Italia del Novembre 2008 contro i Pumas argentini. E’ stata poi la volta di Gianni del Corral e di Diego Casale del duo comico di Zelig “Mammuth” a presentare scherzosamente qualche duello che si terrà in campo e soprattutto la maglia ufficiale degli Artisti Torino di colorazione granata e celeste, i colori del club inglese di calcio dell’Aston Villa. La scelta non è casuale dato che lo stesso club d’oltremanica fece il suo esordio contro una formazione di Rugby, come sarà per la neonata formazione torinese che annovera artisti nati o di adozione torinese sparsi per lo stivale che per l’occasione si raccoglieranno promettendo anche sorprese d’intrattenimento per il pubblico che verrà allo Stadio Primo Nebiolo mercoledì 17 Aprile. [Nella foto Gianni Del Corral capitano degli Artisti Torino posa con Filippo Cristiano delle Zebre Rugby (Foto Antonio Frezza)] Daniele Reverberi ha invece presentato la formazione delle Zebre sottolineando i due aspetti positivi che l’evento porterà :”A nome di tutta la società siamo orgogliosi di essere qui oggi e di poter disputare questa gara per due motivi : per primo l’aspetto solidale con l’incasso devoluto a queste due realtà che necessitano di sostegno per le loro lodevoli iniziative a sostegno di è meno fortunato; altresì perché da a noi l’opportunità di essere presenti e visibili in un territorio che vogliamo si senta vicino e rappresentato dai nostri colori nel rugby di alto livello. Le Zebre sono la franchigia del nord-ovest italiano ed il Piemonte territorio strategico per la crescita nostra e di tutto il movimento ovale. Saremo infatti contenti di annoverare tra i convocati delle Zebre per la partita contro gli artisti alcuni giovani delle formazioni del rugby torinese grazie alla disponibilità del comitato piemontese e del dirigiente del Cus Torino, Ennio Speranza”. La parte tecnica invece è stata sviscerata da Filippo Cristiano, terza linea in forza alle Zebre a suo agio come ambasciatore bianconero nella sua città natale :”Ci sono troppe aspettative tecniche nei nostri confronti riguardo a questa gara di calcio, noi siamo abituati alla palla ovale che è ben diversa. E’ giusto confrontarsi con gli artisti in un campo neutro dove cercheremo di divertirci e sostenere questa giusta causa: lo sport ed il rugby in particolare è sempre orgoglioso di essere utile per fini importanti”. La disamina poi si è spostata sulla parte più importante di questa futura sfida, la parte di solidarietà verso le ONLUS Baby Xitter- primo servizio in Italia di baby sitting a domicilio per bambini diversamente abili- ed Emergency rappresentata dal vice-presidente Alessandro Bertani :”Io sono un amante del rugby e rimpiango di non averlo praticato, tanta la mia stima nei valori che questo sport porta con se, sani e positivi. Sarà una serata divertente sia in capo che fuori per chi ci verrà a sostenere. Tramite i fondi raccolti finanzieremo i progetti umanitari che abbiamo in Italia ( http://www.emergency.it/italia/index.html ). Anche qui c’è una guerra, quella dei poveri che crescono sempre più per causa della crisi economica. Le fasce più in difficoltà sono spesso quelle degli emigranti giunti qui, ma anche di italiani che non hanno più accesso alle cure mediche per problemi economici. Abbiamo aperto un poliambulatorio a Palermo, uno a Marghera (VE) ed un altro di prossima apertura a Polistena (RC). Amulatori mobili sono operativi nelle campagne a sostegno dei braccianti del meridione. L’appuntamento per “DIRITTI IN GIOCO” è dunque per mercoledì 17 Aprile alle ore 20.45 allo stadio Primo Nebiolo di Torino per la sfida calcistica a sfondo benefico tra gli Artisti Torino e le Zebre Rugby. 