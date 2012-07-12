Home Senza categoria DUE GIOVANI PROMESSE DEL RUGBY ITALIANO RINFORZANO LA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

DUE GIOVANI PROMESSE DEL RUGBY ITALIANO RINFORZANO LA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 12/07/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 6 del 12.07.2012 DUE GIOVANI PROMESSE DEL RUGBY ITALIANO RINFORZANO LA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Allison Gobbo e Francesco Menon hanno firmato con la Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta per vestire nel prossimo campionato di Eccellenza la maglia rossoblu. Allison Gobbo è un giovanissimo giocatore (estremo) della Benetton nato nel 1993 in Brasile e formatosi nella squadra dei Grifoni Rugby Oderzo presieduta da Andrea Barattin ex rossoblu che è il deus ex macchina del settore giovanile opitergino. Membro dell'accademia di Mogliano e giocatore dell'Under 20 del Benetton, durante l'ultimo campionato è stato aggregato alla prima squadra del Treviso. Con quest'ultima ha già cominciato gli allenamenti di questa stagione sportiva e si unirà a Rovigo, con i nuovi compagni, a partire dal 1° agosto. Fin qui ha dimostrato grandi potenzialità fisiche ed una continua crescita tecnica che a Rovigo dovrà continuare ad affinare. Per lui l'opportunità di giocare con buona continuità e per il pubblico rodigino quella di poter ammirare uno dei più promettenti giocatori italiani. Francesco Menon viene dall'Aeroporto Firenze Rugby 1931 dove si è distinto nel ruolo di centro sia per le qualità tecniche che per la prestanza fisica. Nato nel 1991 si è sempre mantenuto ai vertici di categoria nei settori giovanili dimostrandosi sempre all'altezza del compito affidatogli. È stato membro dell'Accademia di Tirrenia e nazionale Under 17, 18 e 20. Ha partecipato, con la nazionale italiana, ai Campionati Mondiali Junior disputati l'anno scorso a Rovigo e a due tornei Sei Nazioni under 20. Ad entrambi un benvenuto nella famiglia rossoblu e l'augurio che Rovigo contribuisca alla loro crescita personale e sportiva. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

