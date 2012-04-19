DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA A VAN NIEKERK (ROVIGO), UNA A FONTANA (REGGIO)
di Redazione
19/04/2012
ECCELLENZA: DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA A VAN NIEKERK (ROVIGO) Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, nella riunione del 18 aprile 2012, ha squalificato il giocatore della Società Femi-CZ Vea Rovigo Joe Van Niekerk dal 16 al 29 aprile compresi a seguito del cartellino rosso ricevuto al 13’ del secondo tempo nella partita Femi-CZ Rovigo v L’Aquila Rugby del 14 febbraio per aver colpito con un braccio un avversario (Art. 026/01 lett. K). Ha inoltre squalificato dal 16 al 22 aprile compresi, per somma di cartellini gialli (Art. 026/01 lett. Z), il giocatore German Ariel Fontana della Società Rugby Reggio.
