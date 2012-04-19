Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA A VAN NIEKERK (ROVIGO), UNA A FONTANA (REGGIO)

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA: DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA A VAN NIEKERK (ROVIGO) Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, nella riunione del 18 aprile 2012, ha squalificato il giocatore della Società Femi-CZ Vea Rovigo Joe Van Niekerk dal 16 al 29 aprile compresi a seguito del cartellino rosso ricevuto al 13’ del secondo tempo nella partita Femi-CZ Rovigo v L’Aquila Rugby del 14 febbraio per aver colpito con un braccio un avversario (Art. 026/01 lett. K). Ha inoltre squalificato dal 16 al 22 aprile compresi, per somma di cartellini gialli (Art. 026/01 lett. Z), il giocatore German Ariel Fontana della Società Rugby Reggio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

BENETTON TREVISO, IL XV PER L'ULTIMA DI STAGIONE AL MONIGO

Articolo Successivo

RAI SPORT, PALINSESTO 20-22 APRILE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019