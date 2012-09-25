E' ARRIVATO GERBER E L'INFERMERIA SEMBRA PIU' VUOTA

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013 Comunicato stampa n. 26 del 24.09.2012

Archiviato lesordio al XXV Aprile di Parma con un limpido successo sui Crociati è iniziata la settimana di avvicinamento al debutto casalingo al Battaglini di sabato prossimo contro la Mantovani Lazio.

Con Gerber arrivato in mattinata e pronto ad unirsi ai compagni per prendere confidenza con lambiente, in vista del suo utilizzo nella seconda giornata di campionato, alla visita medica del lunedì non si registrano nuovi casi particolarmente difficili.

Gli infortunati dello scorso anno (Reato e Merlo) e quelli delle scorse settimane (Van Niekerk, Cecchetti, Folla, Maran e Zanirato) continuano le terapie riabilitative e, quando compatibile con la patologia subita, il recupero della forma fisica mediante esercizi atletici che, per ora, escludono, quasi per tutti gli elencati, il contatto.

Come ogni settimana si aggiungono infortuni di natura minore che non compromettono la disponibilità di altri atleti per lincontro di sabato.

Osservato speciale Elvis Sevealii che al termine dellincontro di sabato lamentava una sofferenza al ginocchio che, per fugare ogni dubbio residuo, consiglia un approfondimento. Mercoledì sarà sottoposto a risonanza magnetica e poi si darà corso alle eventuali terapie necessarie a favorire il pieno recupero dellefficienza fisica dellatleta.

