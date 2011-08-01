E' ARRIVATO IL NULLAOSTA PER MICHAEL WILSON
di Redazione
01/08/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 1 del 01.08.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: E' ARRIVATO IL NULLAOSTA PER MICHAEL WILSON Michael Wilson, il giovane mediano di mischia degli Aironi, nato a Bedford il 4.11.1988, giocherà il campionato 2011 - 2012 con la maglia rossoblu del Rovigo. Per il giocatore, considerato di formazione italiana, è previsto un contratto annuale. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Redazione