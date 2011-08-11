Loading...

E' JARED BARRY IL NUOVO NUMERO OTTO DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Redazione Avatar

di Redazione

11/08/2011

TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 4 del 11.08.2011 E' JARED BARRY IL NUOVO NUMERO OTTO DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA La Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha scelto il giocatore che nella stagione 2011-2012 vestirà la maglia n. 8: si tratta dell'australiano Jared Hunter Barry nato a Baulkham Hills il 23 APRILE 1988. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
