E' Lorenzo Favaro il nuovo acquisto delle Fiamme Oro Rugby

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2011

Un altro giocatore si aggiunge alla rosa delle Fiamme Oro Rugby. Si tratta di Lorenzo Favaro che da oggi è a tutti gli effetti un membro della squadra cremisi. Lorenzo Favaro, classe 1992 (186 cm per 95 kg), è una terza linea e proviene dal Ruggers Tarvisium, nonché nazionale under 20 e giocherà da “esterno” per il XV della Polizia di Stato, alloggiando presso la struttura di Ponte Galeria e frequentando, presso una scuola del litorale romano, l’ultimo anno della scuola superiore per periti chimici. Un ringraziamento particolare va a Titta Casagrande, direttore tecnico del Ruggers, al presidente e a tutto il consiglio direttivo della società veneta, da sempre lungimirante nella crescita dei giovani, che hanno permesso al giocatore di trasferirsi a Roma. Roma, 24 novembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
LA FEMI-CZ VEA RRD NON RISENTIRA' DELLE ASSENZE E SCHOLTZ E' PRONTO A SCENDERE IN CAMPO

RABODIRECT PRO12, PROGRAMMAZIONE RAI SPORT IX GIORNATA

