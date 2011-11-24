E' Lorenzo Favaro il nuovo acquisto delle Fiamme Oro Rugby

Un altro giocatore si aggiunge alla rosa delle Fiamme Oro Rugby. Si tratta diche da oggi è a tutti gli effetti un membro della squadra cremisi. Lorenzo Favaro, classe 1992 (186 cm per 95 kg), è una terza linea e proviene dal Ruggers Tarvisium, nonché nazionale under 20 e giocherà da “esterno” per il XV della Polizia di Stato, alloggiando presso la struttura di Ponte Galeria e frequentando, presso una scuola del litorale romano, l’ultimo anno della scuola superiore per periti chimici. Un ringraziamento particolare va a Titta Casagrande, direttore tecnico del Ruggers, al presidente e a tutto il consiglio direttivo della società veneta, da sempre lungimirante nella crescita dei giovani, che hanno permesso al giocatore di trasferirsi a Roma. Roma, 24 novembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby