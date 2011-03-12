E' LUKE MAHONEY IL CAPITANO
di Redazione
12/03/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 79 del 11.03.2011 rettifica FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: E' LUKE MAHONEY IL CAPITANO Per un errore nella formazione comunicata è stato indicato Bustos nel ruolo di capitano che invece rimane a Luke Mahoney. Ci scusiamo per il disguido. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
