E' LUKE MAHONEY IL CAPITANO

12/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 79 del 11.03.2011 rettifica FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: E' LUKE MAHONEY IL CAPITANO Per un errore nella formazione comunicata è stato indicato Bustos nel ruolo di capitano che invece rimane a Luke Mahoney. Ci scusiamo per il disguido. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY - 13/20 MARZO 2011

PRONTI I QUINDICI PER IL GRAN DUCATO PARMA

