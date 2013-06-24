VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Comunicato stampa n. 17 del 24.06.2013

E MORTO MARIANO DAL MARTELLO CAMPIONE DITALIA NEL 76 CON ROVIGO

A 71 anni è scomparso Mariano Dal Martello pilone della Rugby Rovigo nel decennio '66 - '76. Nel suo ultimo campionato in rossoblù ha avuto la gioia di vincere l'ottavo scudeto dei bersaglieri.

Il Presidente Francesco Zambelli e tutta la famiglia del rugby sono vicini alla moglie, sig.ra Mara, in questo triste momento.

Mariano, un Campione, ha sempre onorato la maglia rossoblù facendosi rispettare sia come atleta che come uomo.

La cerimonia funebre si svolgerà domani, martedì 25, in San Domenico (Rovigo via X Luglio) alle 10 e 30.

