Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

E' MORTO MARIANO DAL MARTELLO CAMPIONE D'ITALIA NEL '76 CON ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 17 del 24.06.2013

E MORTO MARIANO DAL MARTELLO CAMPIONE DITALIA NEL 76 CON ROVIGO

A 71 anni è scomparso Mariano Dal Martello pilone della Rugby Rovigo nel decennio '66 - '76. Nel suo ultimo campionato in rossoblù ha avuto la gioia di vincere l'ottavo scudeto dei bersaglieri.

Il Presidente Francesco Zambelli e tutta la famiglia del rugby sono vicini alla moglie, sig.ra Mara, in questo triste momento.

Mariano, un Campione, ha sempre onorato la maglia rossoblù facendosi rispettare sia come atleta che come uomo.

La cerimonia funebre si svolgerà domani, martedì 25, in San Domenico (Rovigo via X Luglio) alle 10 e 30.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

FIAMME E REPARTO MOBILE: UN TOUCH PER LA SOLIDARIETA'

Articolo Successivo

aggiornamento reperibilit&agrave; cellulare

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019