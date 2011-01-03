Home Senza categoria E' SCOMPARSO ERCOLE PONZETTI EX GIOCATORE ED EX PRESIDENTE DEL ROVIGO RUGBY

di Redazione 03/01/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 55 del 03.01.2011 E' SCOMPARSO ERCOLE PONZETTI EX GIOCATORE ED EX PRESIDENTE DEL ROVIGO RUGBY Rovigo, 2 gennaio 2011, da oggi il Rovigo Rugby ha un nuovo tifoso in cielo. Ercole Ponzetti, avvocato rodigino, che aveva vinto da giocatore il primo scudetto nella storia rossoblu nel 1951 e che da presidente aveva guidato la Società alla conquista del nono scudetto del 1979 si è spento all'età di 84 anni. I funerali avranno luogo martedì 4 gennaio alle ore 10 e 30 nella chiesa della Commenda (Santuario della Madonna Pellegrina). Il Presidente Renzo Bullo, l'Amministratore Delegato Antonio Zambelli e i componenti il Consiglio di Amministrazione, a nome di tutta la Società Rugby Rovigo Delta esprimono il loro dolore e sono vicini alla famiglia in questa triste circostanza. Con Ercole Ponzetti è scomparso un grande tifoso dei colori rossoblu, un amico dei "suoi" giocatori e di tutti i collaboratori che lo aiutavano nella gestione della Società. Ora potrà riprendere con gli amici Doro e Guido i discorsi lasciati a metà nelle lunghe mattutine passeggiate sul Corso del Popolo. La Società chiederà alla Federazione l'autorizzazione a commemorarlo in occasione dell'incontro con i Crociati previsto per sabato prossimo. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

