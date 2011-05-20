Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

E' UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

20/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 110 del 20.05.2011 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2° SEMIFINALE: E' UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL ROVIGO Polla Roux, tecnico della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, al termine della rifinitura prepartita, ha annunciato la seguente formazione da opporre ai Crociati Parma: Basson; Stanojevic, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Legora; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Golfetti, Damiano, Boccalon. A disposizione: Quaglio, Mahoney, Tumiati, Anouer, Zorzi, Pedrazzi, Duca, Ravalle. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

INVITO CONFERENZA STAMPA MONDIALI U20 - PADOVA, 7 GIUGNO 2011 - ORE 12.00

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019