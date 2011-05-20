E' UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL ROVIGO
20/05/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 110 del 20.05.2011 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2° SEMIFINALE: E' UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL ROVIGO Polla Roux, tecnico della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, al termine della rifinitura prepartita, ha annunciato la seguente formazione da opporre ai Crociati Parma: Basson; Stanojevic, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Legora; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Golfetti, Damiano, Boccalon. A disposizione: Quaglio, Mahoney, Tumiati, Anouer, Zorzi, Pedrazzi, Duca, Ravalle. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
