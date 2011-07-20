ECCELLENZA 2011/12, RAI SPORT 1 HOST BROADCASTER DEL MASSIMO CAMPIONATO
[gallery] ECCELLENZA 2011/12, RAI SPORT 1 HOST BROADCASTER DEL MASSIMO CAMPIONATO Roma – La Federazione Italiana Rugby annuncia che l’edizione 2011/2012 del Campionato Italiano d’Eccellenza verrà trasmessa da Rai Sport. L’accordo con l’emittente di Stato, che prosegue dunque nel proprio impegno di host broadcaster del massimo campionato nazionale, porterà in chiaro sulle televisioni di tutta Italia un totale di venticinque incontri del Campionato d’Eccellenza. Ogni domenica, per ciascuno dei diciotto incontri di regular season, è prevista la diretta alle ore 15.00 su Rai Sport 1 e contestuale streaming sul portale www.raisport.rai.it mentre una replica è prevista ogni domenica tra le ore 20 e le ore 22 su Rai Sport 2. Copertura completa in diretta anche per le quattro semifinali e per la serie di incontri di finale. “Non possiamo che essere entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con Rai Sport per la messa in onda del Campionato d’Eccellenza” ha dichiarato il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi. “La passata stagione è stata avvincente dalla prima giornata alla fantastica finale del Battaglini con il derby tra Rovigo e Padova, e non ho dubbi che anche la stagione che inizia ad ottobre regalerà incontri entusiasmanti al pubblico sugli spalti e davanti alla televisione. Per la FIR – ha aggiunto il Presidente federale – è di fondamentale importanza poter contare sulla copertura in chiaro per il massimo campionato ed i dati d’ascolto del 2010/2011 non fanno che evidenziare la grande voglia di rugby del pubblico sportivo italiano. Quest’anno, con la nuova formula per la finale scudetto, offriremo agli appassionati la possibilità di assistere ad un numero ancora maggiore di partite di indiscutibile interesse e siamo certi che i riscontri di audience continueranno a darci ragione”. “Continuiamo la nostra opera di affiancamento e promozione del rugby, uno sport nei cui valori e nelle cui capacità di attrarre il pubblico crediamo fortemente – ha dichiarato il Direttore di Rai Sport, Eugenio De Paoli – come testimonia il passaggio dal secondo al primo canale sportivo per la diretta domenicale. L’Eccellenza ha registrato ottimi dati di ascolto l’anno passato, così come il 6 Nazioni U20: due appuntamenti che i nostri telespettatori ritroveranno anche nel 2011/2012 e che sicuramente regaleranno nuove, grandi emozioni”.
