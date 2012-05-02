Home Senza categoria ECCELLENZA, A PASSACANTANDO E VANCINI LE SEMIFINALI DI RITORNO

di Redazione 02/05/2012

ECCELLENZA, A PASSACANTANDO E VANCINI LE SEMIFINALI DI RITORNO Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno di ritorno delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza, in programma sabato 5 e domenica 6 maggio. L’aquilano Claudio Passacantando dirigerà la sfida di sabato pomeriggio (ore 17.30) al “San Michele” tra il Cammi Calvisano e la Femi-CZ Vea Rovigo mentre, ventiquattro ore più tardi, Stefano Mancini di Frascati arbitrerà al “Chersoni” la gara di ritorno tra Femi-CZ Vea Rovigo ed Estra I Cavalieri Prato. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza, semifinali ritorno 05.05.12 – ore 17.30 Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo (and. 8-14, 1-4) arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Blessano (Treviso), Marchesin (Venezia) quarto uomo: Favero (Treviso) 06.05.12 – ore 17.30 Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Damasco (Napoli), Pier’Antoni (Roma) quarto uomo: Romani (Colleferro)

