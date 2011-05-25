Home Senza categoria ECCELLENZA, A STEFANO PENNE' LA FNALE SCUDETTO DI SABATO A ROVIGO

ECCELLENZA, A STEFANO PENNE' LA FNALE SCUDETTO DI SABATO A ROVIGO

di Redazione 25/05/2011

[gallery] ECCELLENZA, A STEFANO PENNE' LA FINALE SCUDETTO DI SABATO Roma – Sarà Stefano Pennè a dirigere sabato pomeriggio al "Battaglini" di Rovigo (ore 18.10, diretta Rai Sport 1) la finale dell'Eccellenza 2010/2011 tra FemiCZ Rovigo e Petrarca Padova, valida per l'assegnazione dell'ottantunesimo titolo di Campione d'Italia. Quarantuno anni, originario di Casalpusterlengo (Lodi) e membro della sezione arbitri di Milano, Pennè arbitrerà sabato la prima finale-scudetto della sua carriera dopo essere stato designato in passato per una finale di Coppa Italia e per tre semifinali del massimo campionato. Arbitro dal 1995, a livello internazionale ha diretto tre incontri nella Magners League 2010/2011 e quattro gare di Amlin Challenge Cup. Pennè sarà coadiuvato, in qualità di guardalinee, dai due direttori di gara internazionali Carlo Damasco di Napoli e Giulio De Santis di Roma, entrambi inseriti nel panel arbitrale della Rugby World Cup "Nuov Zelanda 2011" di settembre-ottobre. Quarto uomo Masetti di Roma, mentre il TMO sarà Mauro Dordolo di Udine.

