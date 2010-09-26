ECCELLENZA, ALLA MANTOVANI LAZIO IL DERBY DI ROMA
di Redazione
26/09/2010
[gallery] ECCELLENZA, ALLA MANTOVANI LAZIO IL DERBY DI ROMA FUTURA PARK BATTUTA 13-6, PRIMO SUCCESSO STAGIONALE PER LA MANTOVANI Roma ' Pubblico delle grandi occasioni, tanto agonismo ma poco spettacolo al 'Giulio Onesti' di Roma, dove questo pomeriggio la Mantovani Lazio si à¨ aggiudicata il derby della Capitale superando per 13-6 i cugini della Futura Park Rugby Roma. Nel primo tempo sono gli ospiti in neroverde a costruire un buon volume di gioco, ma la squadra di De Villiers fatica a concretizzare e deve accontentarsi di due calci piazzati messi a segno da Myring e Rodriguez, a cui ribatte l'estremo laziale Law. Si va al riposo sul 3-6 per la Roma ma in avvio di ripresa la Mantovani Lazio pareggia ancora con Law. La Lazio cresce ed al ventesimo minuto, da un raggruppato-penetrante della Mantovani, arriva la meta che decide l'incontro e che porta la firma di capitan Mannucci. Law trasforma il 13-6, la Roma reagisce e chiude all'attacco, esponendosi in alcune occasioni ai contropiede della squadra di casa che non cede in difesa, chiude in inferiorità numerica per un giallo a Di Laura-Frattura ma festeggia con un successo importante un derby che nella Capitale mancava da oltre venti anni. Eccellenza, III giornata ' risultati (tra parentesi i punti conquistati in classifica) oggi Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma 13-6 (4-1) ieri Banca Monte Parma Crociati v Casinà² di Venezia 14-8 (4-1) Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato 20-10 (4-0) L'Aquila Rugby v Petrarca Padova 16-32 (0-5) Marchiol Mogliano v HBS GranDucato Parma 13-13 (2-2) Classifica: Petrarca Padova punti 15; HBS GranDucato Parma 11; Banca Monte Parma Crociati 10; Femi-CZ Rugby Rovigo 9; Estra I Cavalieri Prato 8; Futura Park Rugby Roma 7; Mantovani Lazio 4; Marchiol Mogliano 3; L'Aquila Rugby 0; Casinà² di Venezia* -3 *quattro punti di penalizzazione per mancata attività giovanile Prossimo turno ' IV giornata ' 02.10.10 ' ore 15.00 Futura Park Rugby Roma v Femi-CZ Rovigo Petrarca Padova v BancaMonteParma Crociati Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano HBS GranDucato Parma v Mantovani Lazio Casinà² di Venezia v L'Aquila Rugby Roma Stadio Giulio Onesti ' Domenica 26 settembre Campionato Italiano d'Eccellenza, III giornata Mantovani Lazio Vs Futura Park Rugby Roma 13-6 (3-6) Marcatori: p.t. 11' c.p. Myring (0-3); 15' c.p. Law (3-3); 33' c.p. Rodriguez (3-6); s.t. 4' c.p. Law (6-6); 20' m. Mannucci tr. Law (13-6) Mantovani Lazio: Law; Sepe F. (Bonavolontà E.), Rota, Manu, Molaioli; Gargiullo, Giangrande; Mannucci (35' s.t. Di Laura Frattura), Ventricelli, Nitoglia; Van Jaasveeld (15' s.t. Nardi), Siddons; Garfagnoli, Lorenzini (27 s.t. Fabiani), Cannone (Pelosi). all. Jimenez/De Angelis Futura Park Rugby Roma: Del Bubba (19' s.t. Valcastelli); Varani, Helu, Myring, Manozzi; Rodriguez, Leonardi (32' s.t Vannini); Cicchinelli (1' s.t. Vigna-Donati), Persico, Saccardo; Boscolo, Damiani; Rawson (35' s.t. Duca), Martino, De Gregori all. De Viliers arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Passacantando (L'Aquila), Pier'Antoni (Colleferro) quarto uomo: Rosamilla (Colleferro) cartellini: 35' p.t. giallo Nitoglia (Mantovani Lazio), 40' s.t. giallo Di Laura Frattura (Mantovani Lazio) Man Of the Match: Mannucci (Mantovani Lazio) Calciatori: Law (Mantovani Lazio) 3/5; Rodriguez (Rugby Roma) 1/3: Myring Rugby Roma 1/4 Note: Tempo nuvoloso a tratti, spettatori circa 1.000 Punti conquistati in classifica: Lazio 4 Roma 1 Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
