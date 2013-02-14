CALVISANO ASPETTA L'M-THREE SAN DONA'
di Redazione
14/02/2013
Dopo la nevicata di inizio settimana, su Calvisano è tornato a splendere il sole e la macchina operativa è al lavoro per la partita, la prima in casa dopo la pausa 6 Nazioni, di sabato 16 febbraio ore 15.00 contro M-Three Rugby San Donà. L’allenatore Andrea Cavinato ha già avuto modo di inquadrare l’avversario, una squadra avvantaggiata in condizioni di campo pesante. La mischia veneta si annuncia molto forte ed è lì che Cavinato punta molto l’attenzione, oltre a risolvere qualche problema in touche. In campo scenderà pressoché la stessa formazione che nell’ultimo turno ha battuto le Fiamme Oro; all’andata a San Donà finì 13-15 per i padroni di casa. In forse, da valutare, le condizioni del pilone destro Salvatore Costanzo, dolorante ad una costola, e Jaco Erasmus in terza linea, in recupero dopo un forte attacco influenzale. Questa l’ipotetica formazione per la sfida casalinga: 15 Berne, 14 Bergamo, 13 Vilk, 12 Castello, 11 Canavosio, 10 Marcato, 9 Griffen (capt), 8 Vunisa, 7 Scanferla, 6 Zdrilich, 5 Hehea, 4 Beccaris, 3 Costanzo, 2 Morelli, 1 Lovotti. A disposizione: 16 Gavazzi, 24 Gerosa, 18 Violi, 19 Cicchinelli, 20 Palazzani, 21 Frapporti, 22 De Jager, 23 Coletti. Cammi Calvisano - Ufficio Stampa Loredana Taffelli Mob. +39.340.6095517 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it )
Redazione