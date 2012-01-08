Home Senza categoria ECCELLENZA, CALVISANO FERMA I CAVALIERI SUL 20-20

ECCELLENZA, CALVISANO FERMA I CAVALIERI SUL 20-20

di Redazione 08/01/2012

ECCELLENZA, CAMMI CALVISANO FERMA I CAVALIERI SUL 20-20 PRATO RISALE IN PRIMA POSIZIONE, CALVISANO E ROVIGO AD UN PUNTO Roma – Finisce 20-20 il match d’alta classifica tra Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano: al “Chersoni” di Iolo il neopromosso Calvisano di Andrea Cavinato ferma sul pareggio i toscani del duo De Rossi/Frati al termine di una delle sfide più appassionanti di questa prima metà della regular season. Le due squadre si sono alternate più volte al comando del match nella prima frazione di gioco, chiusa in vantaggio per 17-13 dai padroni di casa che, in avvio di ripresa, hanno allungato sino a +7 grazie ad un piazzato del leader della classifica marcatori, Rima Wakarua. Ad un quarto d’ora dalla fine però Palazzani, entrato nel primo tempo per l’infortunato Pavin, ha messo a segno la meta che l’ex azzurro Andrea Marcato ha trasformato fissando lo score sul 20-20 finale. Il pareggio riporta I Cavalieri in prima posizione prima delle ultime due settimane di sosta per l’Amlin Challenge Cup mentre il Cammi Calvisano si conferma una delle più serie pretendenti ai play-off mantenendosi in scia ai toscani ad una sola lunghezza di distacco insieme alla Femi-CZ Rovigo. Sempre in chiave play-off altra bella vittoria esterna per il Marchiol Mogliano di Umberto Casellato che, vincendo 16-33 in casa di un sempre combattivo Rugby Reggio, rimane in quinta posizione ad un solo punto dai campioni d’Italia del Petrarca Padova e dalle posizioni che valgono un posto nelle semifinali scudetto. L’Eccellenza si ferma per le prossime due settimane per lasciare spazio alla quinta ed alla sesta giornata dell’Amlin Challenge Cup ed alle ultime gare della fase a gironi del Trofeo Eccellenza. Si torna in campo nel week-end del 28/29 gennaio con il turno conclusivo del girone d’andata che vale il titolo di campione d’inverno e propone la riproposizione della finale scudetto 2011 con il derby tra Femi-CZ Rovigo ed il Petrarca Padova campione in carica. Eccellenza – VIII giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) ieri San Gregorio Catania v Mantovani Lazio 17-25 (0-4) L’Aquila Rugby v Femi-CZ Vea Rovigo 8-27 (0-4) Petrarca Padova v BancaMonteParma Crociati 25-0 (4-0) oggi Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano 20-20 (2-2) Rugby Reggio v Marchiol Mogliano 16-33 (0-4) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 27; FemiCZ-Vea Rovigo e Cammi Calvisano 26; Petrarca Padova 24; Marchiol Mogliano 23; L’Aquila e Rugby Reggio 14; Mantovani Lazio 13; San Gregorio Catania 10;; Banca Monte Parma Crociati* 3; *Estra I Cavalieri Prato e Banca Monte Parma Crociati quattro punti di penalizzazione Prossimo turno – IX giornata – 28.01.12 Cammi Calvisano v L’Aquila Rugby Mantovani Lazio v Rugby Reggio Femi-CZ Vea Rovigo v Petrarca Padova Banca Monte Parma Crociati v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano v San Gregorio Catania Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 8 gennaio Eccellenza, VIII giornata Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano 20-20 Marcatori: p.t. 8 cp Griffen, 18 m Ngawini tr Wakarua, 21 m Palazzani tr Marcato, 25 m Berryman tr Wakarua, 28 cp Wakarua, 39 cp Marcato; s.t. 42 cp Wakarua, 63 m Palazzani tr Marcato Estra I Cavalieri Prato: Berryman; Wakarua, Murgier, Chiesa (cap), Ngawini; Bocchino (71 Vezzosi), Patelli (60 Frati M.); Saccardo, Belardo, Leonardi (60 Petillo); Boscolo, Kolo'Ofai (70 Bernini); Ryan (70 Garfagnoli), Giovanchelli, Marino (41 De Gregori). all. De Rossi A./Frati F. Cammi Calvisano: Pavin (15 Palazzani); Smith (66 Frapporti), Berne (50 Visentin), Castello, Canavosio; Marcato, Griffen (cap); Vunisa, Scanferla (60 Birchall), Erasmus; Beccaris, Hehea; Maistri, Morelli (61 Violi), Lovotti all. Cavinato Arbitro: Damasco (Napoli) Note: cielo sereno, terreno in ottime condizioni, spettatori 1000 circa; nessun provvedimento disciplinare; prima della partita sono stati premiati Riccardo Pescante (telecronista Rai) come miglior giornalista professionista dell’anno (premio Ciar), la Club House Don Chisciotte-Cavalieri come club House dell’anno (premio Fir) e Guglielmo Prima come primo storico allenatore dei Cavalieri (premio Cavalieri). Man of the match: Berryman (Cavalieri) Calciatori: Wakarua 4 su 4 (cp 2 su 2, tr 2 su 2), Marcato 3 su 4 (cp 1 su 2, tr 2 su 2), Griffen 1 su 1 (cp 1 su 1). Punti conquistati: Cavalieri 2; Calvisano 2 Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – domenica 8 gennaio Eccellenza, VIII giornata Rugby Reggio v Marchiol Mogliano 16-33 Marcatori: Pt 12’ cp Griffiths, 15’ m Ceccato E. tr Fadalti, 20’ m Ceccato E. tr Fadalti, 31’ cp Griffiths, 33’ cp Fadalti, 38’ m Orlando tr Fadalti. St 5’ cp Fadalti, 13’ m Apperley tr Griffiths, 20’ cp Griffiths, 24’ cp Fadalti, 27’ cp Fadalti. Reggio Emilia Rugby: Halse (16’st Larini); Castagnoli, Griffiths, Carra, Giannotti (29’st Bricoli); Apperley, Cigarini; Carretta (4’st Mannato), Vaki, Balsemin (6’st Perrone); Moore, Bezzi (cap)(18’st Pulli); Cagna (6’st Lanfredi)(29’-31’st Cagna), Bigi (6’st Scalvi), Rizzelli (40’st Riccardo). all. Manghi/Ravazzolo Marchiol Mogliano Rugby: Candiago; Perziano (10’st Onori), Ceccato E., Patrizio (16’ st Cerioni), Fadalti; Cornwell, Endrizzi (41’ st Curtolo); Candiago, Burman, Orlando (cap)(36’ st Bocchi); Swanepoel, Maso (10’st Fuser); Ceneda (10’st Meggetto), Gianesini (16’st Zara), Ceccato A all. Casellato/Properzi Arbitro: Passacantando (L’Aquila) Guardalinee: Serchiani (Padova) e Armanini (Rovigo) Quarto uomo: Mezzetti (Noceto) Calciatori: Griffiths 4/4 (cp 3/3; tr 1/1) Reggio; Fadalti 7/7 (cp 4/4; tr 3/3) Mogliano Ammonizioni: 30’ pt giallo Swanepoel (Mogliano); 23’ st giallo Vaki (Reggio) Man of the match: Enrico Ceccato (Mogliano) Miglior Diavolo: Wouter Moore Punti conquistati in classifica: Reggio Emilia 0 ; Marchiol Mogliano 4 Spettatori: circa 650

