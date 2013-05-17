Loading...

CALVISANO, LA FORMAZIONE CHE CERCA LA RIMONTA SUI CAVALIERI

17/05/2013

TITOLO
Domenica sarà festa grande, una festa che tutti si aspettano, anche se sul campo per i gialloneri del Cammi sarà molto difficile recuperare i 18 punti sui Cavalieri, ma non è impossibile, basterà, si fa per dire, segnare 4 mete o battere il Prato con almeno 19 punti di vantaggio. Domenica 19 maggio ore 17.00 al Peroni Stadium di Calvisano i quindici della palla ovale scenderanno in campo nella semifinale di ritorno contro i toscani, battuti lo scorso anno in finale, e proveranno a recuperare quanto lasciato sul campo paludoso di Prato, nell’intento di accedere alla finale del 25 maggio contro la vincente tra Mogliano e Viadana. L’allenatore Cavinato ha pronta la formula vincente: pazienza e determinazione. Questa la probabile formazione che manderà in campo: Berne, Canavosio, Visentin, Vilk, De Jager, Marcato, Griffen (cap.), Vunisa, Scanferla (v.cap.), Cicchinelli, Andreotti/Hehea, Erasmus, Costanzo, Morelli, Lovotti. A disposizione: Scarsini, Heha/Andreotti, Ferraro, Brancoli, Palazzani, Picone, Bergamo, Coletti. Arbitra l’incontro: Damasco (Napoli), g.d.l. Passacantando (L’Aquila), Marchesin (Venezia), quarto uomo: Masetti (Roma), TMO: Marrama (Padova). Cammi Calvisano - Ufficio Stampa Loredana Taffelli Mob. +39.340.6095517 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it )  
