CAMMI CALVISANO, LA FORMAZIONE PER LE FIAMME ORO

Redazione Avatar

di Redazione

08/02/2013

CALVISANO QUASI AL COMPLETO PER LE FIAMME ORO Una trasferta da non prendere sotto gamba quella della dodicesima giornata del Cammi Rugby Calvisano impegnato nella trasferta a Roma per la partita contro le Fiamme Oro, domenica 10 febbraio ore 14.00, sul sintetico della caserma “Gelsomini”. All’andata, al Peroni Stadium, era finita con il Calvisano vittorioso per 42 a 27. Da Ponte Galeria, nelle ultime stagioni, il Cammi ha sempre portato a casa il risultato positivo. L’allenatore giallonero Andrea Cavinato ha a disposizione quasi l’intera squadra, risolti i fastidi al ginocchio di Canavosio, rimane a riposo Erasmus, indisponibile Susio, incertezza solo su Cicchinelli o Brancoli. Questa l’ipotetica formazione scelta per le Fiamme Oro: 15 Berne, 14 Bergamo, 13 Vilk, 12 Castello, 11 Canavosio, 10 Marcato, 9 Griffen (capt), 8 Vunisa, 7 Scanferla, 6 Zdrilich, 5 Hehea, 4 Beccaris, 3 Costanzo, 2 Morelli, 1 Lovotti. A disposizione 16 Gavazzi, 24 Gerosa, 18 Violi, 19 Cicchinelli / Brancoli, 20 Palazzani, 21 Picone, 22 De Jager, 23 Coletti Ufficio Stampa Cammi Calvisano  
