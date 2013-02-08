Home Senza categoria CAMMI CALVISANO, LA FORMAZIONE PER LE FIAMME ORO

CAMMI CALVISANO, LA FORMAZIONE PER LE FIAMME ORO

di Redazione 08/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

CALVISANO QUASI AL COMPLETO PER LE FIAMME ORO Una trasferta da non prendere sotto gamba quella della dodicesima giornata del Cammi Rugby Calvisano impegnato nella trasferta a Roma per la partita contro le Fiamme Oro, domenica 10 febbraio ore 14.00, sul sintetico della caserma “Gelsomini”. All’andata, al Peroni Stadium, era finita con il Calvisano vittorioso per 42 a 27. Da Ponte Galeria, nelle ultime stagioni, il Cammi ha sempre portato a casa il risultato positivo. L’allenatore giallonero Andrea Cavinato ha a disposizione quasi l’intera squadra, risolti i fastidi al ginocchio di Canavosio, rimane a riposo Erasmus, indisponibile Susio, incertezza solo su Cicchinelli o Brancoli. Questa l’ipotetica formazione scelta per le Fiamme Oro: 15 Berne, 14 Bergamo, 13 Vilk, 12 Castello, 11 Canavosio, 10 Marcato, 9 Griffen (capt), 8 Vunisa, 7 Scanferla, 6 Zdrilich, 5 Hehea, 4 Beccaris, 3 Costanzo, 2 Morelli, 1 Lovotti. A disposizione 16 Gavazzi, 24 Gerosa, 18 Violi, 19 Cicchinelli / Brancoli, 20 Palazzani, 21 Picone, 22 De Jager, 23 Coletti Ufficio Stampa Cammi Calvisano

Condividi Facebook Twitter Whatsapp