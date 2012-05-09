ECCELLENZA, CARLO DAMASCO ARBITRA LA PRIMA GARA DI FINALE
di Redazione
09/05/2012
ECCELLENZA, CARLO DAMASCO ARBITRA LA PRIMA GARA DI FINALE Roma – E’ Carlo Damasco il direttore di gara designato per la prima gara della serie di finale del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario sabato 12 maggio alle ore 16.30 (diretta Rai Sport 1 e streaming su http://raisport.rai.it) allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato tra Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano. Per il fischietto internazionale di Napoli è la terza finale di Campionato della carriera dopo quelle del 2006 e del 2008, entrambe al “Brianteo” di Monza, proprio tra il Cammi Calvisano e la Benetton Treviso. Damasco sarà coadiuvato dai giudici di linea Stefano Marrama di Padova e Stefano Rebuschi di Rovigo, dall’aretino Marco Masetti in qualità di quarto uomo e dall’internazionale Alan Falzone di Padova, arbitro della finale 2010, come arbitro addetto alla moviola. Iolo (Prato), Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 12 maggio, ore 16.30 Eccellenza, Finale 1 – diretta Rai Sport 1 Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Marrama (Padova), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Masetti (Arezzo) TMO: Falzone (Padova)
