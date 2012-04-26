ECCELLENZA, CINQUE MESI DI SQUALIFICA A MONTAURIOL
di Redazione
26/04/2012
ECCELLENZA, CINQUE MESI DI SQUALIFICA A MONTAURIOL (ROVIGO) Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, artt. 26, comma 1, lett. n), (calpestata), e comma 2, lett. a) e b), nonché 72, comma 3, in relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, ha squalificato Jean-Francois Montauriol, giocatore della Femi-CZ Vea Rovigo, dal 26 aprile al 25 settembre 2012. QUI IL DISPOSITIVO COMPLETO DEL GIUDICE SPORTIVO: http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2003&Itemid=658&lang=it
