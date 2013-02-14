CROCIATI, LA FORMAZIONE PER IL DERBY COI CROCIATI
di Redazione
Il freddo e il gelo di questi giorni non fermano la voglia di rincorsa e di riscatto dei Crociati Parma alla ricerca del primo successo stagionale nel massimo campionato di Eccellenza. Sabato (ore 15.00) sul sintetico di Moletolo arriverà il Rugby Viadana, prima della classe e reduce dal successo con Mogliano nel turno precedente. Sarà il quarto derby del Po fra le due squadre in questa stagione e anche se nelle tre precedenti gare è sempre uscito vincente il XV di Rowlnad Phillips i Crociati non hanno nessuna intenzione di scendere in campo come vittime sacrificali. Coach Bordon chiederà ai suoi una partita maiuscola e massimo impegno: “Siamo consapevoli che scenderemo in campo contro i primi della classifica. Fino ad oggi non hanno sbagliato praticamente niente e anche in campo concedono sempre pochissimo. Sappiamo che il loro punto di forte sono gli avanti con il grande lavoro della mischia e la buona efficacia della rolling maul. Il match si deciderà lì, sarà una battaglia, servirà una prestazione super da parte di tutti e per fare punti proveremo ad affidarci anche al gioco al piede”. Per quanto riguarda la formazione dovrebbe scendere in campo lo stesso Xv che nell’ultimo turno di campionato ha sfidato Rovigo con la probabile conferma della mediana Zucconi-Michel: 15 Ferrini; 14 Gennari, 13 Castle, 12 Alberghini, 11 Carritiello; 10 Zucconi, 9 Michel; 8 Mandelli (cap.), 7 Dell’Acqua, 6 Sciacca; 5 Pedrazzani, 4 Amenta; 3 Negrotto, 2 Manghi, 1 Grassotti. A disposizione: 16 Goegan, 17 Silvestri, 18 Bongiorni, 19 Giovanelli, 20 Farolini, 21 En Naour, 22 Casalini, 23 Singh. Crociati Rugby - Ufficio Stampa Jacopo Della Palma @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.crociatirugby.it ( http://www.crociatirugby.it )
