CROCIATI RUGBY, LA PROBABILE FORMAZIONE PER LA SFIDA CONTRO IL SAN DONA'
di Redazione
28/02/2013
Parma, 28 Febbraio – Torna il campionato e i Crociati ritrovano per la quarta volta in stagione i biancoblu della M-Three San Donà, la formazione contro la quale hanno colto l’unica vittoria stagionale per 23-20 nel secondo turno del Trofeo Eccellenza. Fra i ducali serpeggia un certo ottimismo perché, oltre alla citata vittoria, gli altri match disputati con i veneti sono sempre stati equilibrati e avvincenti fino all’ultimo (14-3 a Parma in campionato e 17-13 a San Donà nell’ultimo turno del trofeo Eccellenza sempre per i veneti). Per questo motivo gli uomini di Stefano Bordon scenderanno in campo sabato 2 marzo alle ore 15 al “Mario e Romolo Pacifici” di San Donà con la convinzione di poter strappare punti e magari qualcosa in più. Il tecnico rodigino non sembra nascondersi: “Siamo allenati bene e anche dal punto di vista fisico stiamo bene. Mi aspetto che la squadra scenda in campo sempre molto propositiva e con lo stesso spirito mostrato nella gara precedente con Viadana, dove siamo riusciti a fare una grande mole di gioco. Quella partita ci ha dato consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti indipendentemente dalla posizione in classifica. Mi accontenterei anche di non giocare bene come abbiamo fatto negli ultimi match, ma di portare a casa almeno un punto. Il morale è alto e siamo convinti di potercela giocare fino alla fine in un campo ostico come San Donà”. Per quanto riguarda la formazione ci sarà forse qualche cambio in prima linea con il probabile rientro di Gennari nel ruolo di ala. Con ogni probabilità il quindici di partenza però non dovrebbe discostarsi da quello che è sceso in campo contro la capolista Viadana. Ecco la probabile formazione: 15 Ferrini; 14 Carritiello, 13 Castle, 12 En Naour, 11 Gennari; 10 Zucconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca, 6 Dell’Acqua; 5 Mandelli, 4 Amenta; 3 Ferrari, 2 Manghi, 1 Grassotti. A disposizione: 16 Goegan, 17 Negrotto, 18 Alberghini, 19 Michel, 20 Farolini, 21 Pedrazzani, 22, Rimpelli, 23 Silvestri. all. Bordon Jacopo Dalla Palma Press Office Crociati Rugby [email protected] ( mailto:[email protected] )
