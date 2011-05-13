Home Senza categoria ECCELLENZA, CROCIATI v ROVIGO APRE LA CORSA SCUDETTO. DIRETTA RAI SPORT 1 DOMANI ORE 18.10

ECCELLENZA, CROCIATI v ROVIGO APRE LA CORSA SCUDETTO. DIRETTA RAI SPORT 1 DOMANI ORE 18.10

di Redazione 13/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] ECCELLENZA, CROCIATI v ROVIGO APRE LA CORSA ALLO SCUDETTO DOMANI IL XV DI FRATI SFIDA I BERSAGLIERI DI ROUX: RAISPORT 1, ORE 18.10 FRATI: “UNA PARTITA TRA LE PIU’ IMPORTANTI DELLA CARRIERA” CANALE: “PLAY-OFF ERANO OBIETTIVO MINIMO, VOGLIAMO ANDARE OLTRE” Roma – Tre settimane da vivere in apnea, sino alla consacrazione della squadra che potrà cucirsi sul petto l’ottantunesimo scudetto di Campione d’Italia di rugby. Inizia domani, con la prima delle due semifinali di andata, la corsa al titolo italiano d’Eccellenza 2010/2011: a scendere in campo al “XXV Aprile” di Parma, alle ore 18.10 (diretta Rai Sport 1/www.raisport.rai.it) i BancaMonteParma Crociati di Filippo Frati, quarti al termine della stagione regolare, e la Femi-CZ Rovigo allenata da Polla Roux, dominatrice della classifica dopo le prime diciotto giornate ed in serie positiva da quattordici gare. I rossoblu polesani, forti del doppio convincente successo colto ai danni dei ducali in regular season (39-15 all’andata a Rovigo, 3-38 due settimane fa sempre al XXV Aprile) si presentano a Parma con lo scomodo ruolo di favoriti per il passaggio del turno e la qualificazione alla finale che, a quel punto, permetterebbe a Mahoney e compagni di disputare il match per il titolo al “Battaglini”, davanti a quel pubblico di casa che aspetta da ventuno anni un nuovo scudetto. I Crociati, alla loro prima stagione nel massimo campionato dopo il rinnovo dell’assetto societario della scorsa estate, hanno dimostrato comunque nell’arco della stagione di avere le armi giuste per interpretare al meglio il doppio confronto di semifinale e provare a sorprendere il Rovigo: "Per tanti di noi quella di domani è una delle partite più importanti mai disputate e questo voglio che i miei ragazzi se lo ricordino bene. Io auguro loro di disputarne tante altre – ha detto il tecnico emiliano Filippo Frati, che deve fare a meno degli infortunati Del Nevo ed Ireland - ma per il momento domani è la nostra grande occasione. Tutto quello fatto fino ad oggi in campionato non conta più niente, serve solo per le statistiche. Domani si comincia una sfida tutta nuova, per di più con il favore del campo di casa, e contiamo di andare fino in fondo”. Rovigo, per bocca del proprio Direttore Sportivo Alejandro Canale, padre dell’azzurro Gonzalo, non nasconde però le proprie ambizioni di scudetto: “L’obiettivo dichiarato del Rovigo era l’accesso ai play-off. A questo punto per migliorare non resta che vincere la sfida dei due incontri con i Crociati Parma per accedere alla finale. I giocatori sono concentratissimi e sanno di essere padroni del proprio destino. La squadra è ben preparata e conscia che le partite si vincono dimostrando in campo rispetto per l’avversario e, soprattutto, per se stessi. I sacrifici fatti in tutta la stagione erano finalizzati ad arrivare pronti a questo momento. Nessun giocatore si è mai tirato indietro e tutti scalpitano per essere in campo. Siamo sicuri che i prescelti faranno di tutto per tornare vincitori da Parma.” Domenica alla “Guizza”, sempre alle 18.10 in diretta su Rai Sport 1, scendono invece in campo il Petrarca Padova e gli Estra I Cavalieri prato nel match d’andata della seconda semifinale. Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 14 maggio, ore 18.10 Eccellenza, semifinale d’andata – diretta Rai Sport 1/www.raisport.rai.it BancaMonteParma Crociati v Femi-CZ Rovigo BancaMonteParma Crociati (formazione annunciata): Trevisan; Fa'Atau, Tobia, Damiani, Woodman; Anversa, Frati M.; Sigg, Ferrarini, Mandelli (cap); Kolo'Ofai, Minari; Romano, Giazzon, Lovotti a disposizione: Singh, Balboni, Boggiani, Maestri, Alfonsi, Iannone, En Naour, Coletti all. Frati F. Femi-CZ Rovigo (probabile formazione): Basson; Stanojevic, Pace, Pedrazzi, Bacchetti; Bustos, Legora; Guzman, Anouer, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney, Milani a disposizione: Boccalon, Damiano, Golfetti, Foschi, Barion, Zanirato, Van Niekerk, Calanchini all. Roux arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Sironi (Colleferro), Lento (Udine) quarto uomo: Laurenti (Bologna) Così in regular season Femi-CZ Rovigo v BancaMonteParma Crociati 39-15 (andata) BancaMonteParma Crociati v Femi-CZ Rovigo 3-38 (ritorno)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp