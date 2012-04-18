Home Senza categoria ECCELLENZA, DEFINITE DATE ED ORARI DELLE FASI FINALI

ECCELLENZA, DEFINITE DATE ED ORARI DELLE FASI FINALI

di Redazione 18/04/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, DEFINITE DATE ED ORARI DELLE FASI FINALI Roma – La FIR informa che sono state definite le date e gli orari delle semifinali e delle finali del Campionato Italiano di Eccellenza. Sabato 28 aprile, ore 17.30 Semifinale 1, andata 4° classificata v 1° classificata Domenica 29 aprile, ore 17.30 Semifinale 2, andata 3° classificata v 2° classificata Sabato 5 maggio, ore 17.30 Semifinale 1, ritorno 1° classificata v 4° classificata Domenica 6 maggio, ore 17.30 Semifinale 2, ritorno 2° classificata v 3° classificata Sabato 12 maggio, ore 16.30 Finale 1 Finalista peggio classificata v Finalista meglio classificata Sabato 19 maggio, ore 16.30 Finale 2 Finalista meglio classificata v Finalista peggio classificata Sabato 26 maggio, ore 20.30 Finale 3 (eventuale) Finalista meglio classificata v Finalista peggio classificata

Condividi Facebook Twitter Whatsapp