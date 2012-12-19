Home Senza categoria ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IX GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IX GIORNATA

di Redazione 19/12/2012

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IX GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma sabato 22 e domenica 23 dicembre. Posticipo domenicale in diretta televisiva su Rai Sport 1, sempre alle ore 15.00, per il match di vertice tra il Rugby Viadana – capolista insieme agli Estra I Cavalieri Prato – ed i Campioni d’Italia in carica del Cammi Calvisano: dirige il giovane internazionale trevigiano Marius Mitrea. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - IX giornata - 22.12.2012 ore 14.00 Rugby Reggio v M-Three San Donà arb. Falzone (Montemerlo, PD) g.d.l. Sironi (Colleferro, Roma), Armanini (Noceto, PR) quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR) ore 14.30 Fiamme Oro Roma v Crociati Rugby arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO) g.d.l. Carrera (Roma), Ranalli (Sulmona, AQ) quarto uomo: Valeri (Sulmona, AQ) ore 15.00 Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio arb. Damasco (Arezzo) g.d.l. Spadoni (Padova), Lento (Tricesimo, UD) quarto uomo: Masetti (Arezzo) L’Aquila Rugby v Vea-FemiCZ Rovigo arb. Mancini (Frascati, Roma) g.d.l. Massa (Roma), Rosamilia (Colleferro, RM) quarto uomo: Romani (Colleferro, RM) Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato arb. Blessano (Montebelluna, TV) g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RM), Favero (Montebelluna, TV) quarto uomo: Laurenti (Bologna) Eccellenza - IV giornata - 22.12.2012 ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Rugby Viadana v Cammi Calvisano arb. Mitrea (Postioma di Paese, Treviso) g.d.l. Traversi (Costa di Rovigo, RO), Brescacin (Silea, TV) quarto uomo: Crivellini (Santa Maria di Longa, UD) Classifica: Estra I Cavalieri Prato e Rugby Viadana punti 33; Estra I Cavalieri Prato 32; Petrarca Padova 31; Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo 23; Mantovani Lazio 16; Fiamme Oro Roma 15; Rugby Reggio 9; L’Aquila Rugby 2; Crociati Rugby 1

