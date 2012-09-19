Loading...

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI PRIMA GIORNATA

19/09/2012

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI PRIMA GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, al via sabato 22 settembre alle ore 16.00. Posticipo domenicale, in diretta Rai Sport 1 alle ore 15.00 dal Peroni Stadium San Michele, per l’esordio stagionale dei Campioni d’Italia in carica del Cammi Calvisano che ospitano le neopromosse Fiamme Oro Roma: dirige il livornese Liparini. Queste le designazioni in dettaglio: Eccellenza – I giornata – 22.09.12 – ore 16.00 Marchiol Mogliano v Rugby Viadana arb. Ruiz (FFR) g.d.l. Spadoni (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Favero (Treviso) Crociati Rugby v Vea-FemiCZ Rovigo Delta arb. Falzone (Padova) g.d.l. Bertelli (Brescia), Cusano (Vicenza) quarto uomo: Pulpo (Brescia) Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby arb. Damasco (Napoli) g.d.l. De Martino (Napoli), Commone (Napoli) quarto uomo: Masetti (Arezzo) Petrarca Padova v Rugby Reggio – si gioca al “Memo Geremia” arb. Pennè (Milano) g.d.l. Blessano (Treviso), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Brescacin (Treviso) Estra I Cavalieri Prato v M-Three San Donà arb. Traversi (Rovigo) g.d.l. Belvedere (Roma), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Armanini (Parma) 23.09.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Cammi Calvisano v Fiamme Oro Roma arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Filizzola (Milano)
