ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA
di Redazione
22/09/2010
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA DOMENICA ORE 14.00 IN DIRETTA RAI SPORT 2 IL DERBY DELLA CAPITALE Roma ' Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza. Il massimo campionato nazionale torna in campo sabato alle 15.00 e l'HBS GranDucato Parma, attuale leader della classifica, fa visita al Marchiol Mogliano, ancora a corto di successi in questa stagione. Arbitra Dordolo di Udine. Match esterno anche per Estra I Cavalieri Prato che, staccati di un punto dai ducali, fanno visita al Femi-CZ Rovigo battuto domenica proprio dalla squadra emiliana: dirige Falzone di Padova. Il Petrarca Padova scende invece a L'Aquila alla ricerca della terza vittoria stagionale (ancora da omologare il primo turno contro la Lazio) che darebbe alla squadra di Presutti la guida dell'Eccellenza, mentre gli abruzzesi dopo due stop consecutivi devono smuovere la propria classifica: direzione affidata all'internazionale romano De Santis. Sempre sabato alle 15.00, infine, i Banca Monte Parma Crociati ospitano il Casinà² di Venezia, fanalino di coda ed ancora fermo a meno quattro in classifica: designato Castagnoli di Livorno. Domenica alle 14.00, al 'Giulio Onesti' di Roma, va invece in scena il derby della Capitale tra la Mantovani Lazio, ancora a quota zero, e la Futura Park Rugby Roma che nelle prime due giornate ha raccolto un pareggio ed una vittoria. Diretta tv su Rai Sport 2 e sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) per la partita affidata al frascatano Mancini. Eccellenza - III giornata ' 25.09.10 ' ore 15.00 Â L'Aquila Rugby v Petrarca Padova arb. De Santis (Roma) g.d.l. Colantonio (L'Aquila), Belvedere (Roma) quarto uomo: Romani (Roma) Banca Monte Parma Crociati v Casinà² di Venezia Â arb. Castagnoli (Livorno) g.d.l. Liperini (Livorno), Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Borsetto (Rovigo) Marchiol Mogliano v HBS GranDucato Parma Â arb. Dordolo M. (Udine) g.d.l. Sandri (Trieste), Lento (Udine) quarto uomo: Marchesin (Venezia) Femi-CZ Rovigo Delta v Estra I Cavalieri Prato arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) 26.09.10 ' ore 14.00 ' diretta RaiSport2/raisport.rai.it Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Passacantando (L'Aquila), Pier'Antoni (Roma) quarto uomo: Rosamilia (Colleferro) Classifica: HBS GranDucato Parma 9; Estra I Cavalieri Prato punti 8; Futura Park Rugby Roma, Banca Monte Parma Crociati 6; Femi-CZ Rugby Rovigo, Petrarca Padova** 5; Marchiol Mogliano 1; L'Aquila Rugby, Mantovani Lazio** 0; Casinà² di Venezia* -4 * quattro punti di penalizzazione per mancata attività giovanile ** incontro Mantovani Lazio v Petrarca Padova in attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo Â Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
Articolo Precedente
ECCELLENZA, OMOLOGAZIONE INCONTRO MANTOVANI LAZIO v PETRARCA PADOVA
Redazione