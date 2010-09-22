Loading...

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

22/09/2010

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA DOMENICA ORE 14.00 IN DIRETTA RAI SPORT 2 IL DERBY DELLA CAPITALE Roma ' Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza. Il massimo campionato nazionale torna in campo sabato alle 15.00 e l'HBS GranDucato Parma, attuale leader della classifica, fa visita al Marchiol Mogliano, ancora a corto di successi in questa stagione. Arbitra Dordolo di Udine. Match esterno anche per Estra I Cavalieri Prato che, staccati di un punto dai ducali, fanno visita al Femi-CZ Rovigo battuto domenica proprio dalla squadra emiliana: dirige Falzone di Padova. Il Petrarca Padova scende invece a L'Aquila alla ricerca della terza vittoria stagionale (ancora da omologare il primo turno contro la Lazio) che darebbe alla squadra di Presutti la guida dell'Eccellenza, mentre gli abruzzesi dopo due stop consecutivi devono smuovere la propria classifica: direzione affidata all'internazionale romano De Santis. Sempre sabato alle 15.00, infine, i Banca Monte Parma Crociati ospitano il Casinà² di Venezia, fanalino di coda ed ancora fermo a meno quattro in classifica: designato Castagnoli di Livorno. Domenica alle 14.00, al 'Giulio Onesti' di Roma, va invece in scena il derby della Capitale tra la Mantovani Lazio, ancora a quota zero, e la Futura Park Rugby Roma che nelle prime due giornate ha raccolto un pareggio ed una vittoria. Diretta tv su Rai Sport 2 e sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) per la partita affidata al frascatano Mancini.   Eccellenza - III giornata ' 25.09.10 ' ore 15.00 Â  L'Aquila Rugby v Petrarca Padova arb. De Santis (Roma) g.d.l. Colantonio (L'Aquila), Belvedere (Roma) quarto uomo: Romani (Roma) Banca Monte Parma Crociati v Casinà² di Venezia Â  arb. Castagnoli (Livorno) g.d.l. Liperini (Livorno), Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Borsetto (Rovigo) Marchiol Mogliano v HBS GranDucato Parma Â  arb. Dordolo M. (Udine) g.d.l. Sandri (Trieste), Lento (Udine) quarto uomo: Marchesin (Venezia) Femi-CZ Rovigo Delta v Estra I Cavalieri Prato arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) 26.09.10 ' ore 14.00 ' diretta RaiSport2/raisport.rai.it Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Passacantando (L'Aquila), Pier'Antoni (Roma) quarto uomo: Rosamilia (Colleferro) Classifica: HBS GranDucato Parma 9; Estra I Cavalieri Prato punti 8; Futura Park Rugby Roma, Banca Monte Parma Crociati 6; Femi-CZ Rugby Rovigo, Petrarca Padova** 5; Marchiol Mogliano 1; L'Aquila Rugby, Mantovani Lazio** 0; Casinà² di Venezia* -4  * quattro punti di penalizzazione per mancata attività  giovanile ** incontro Mantovani Lazio v Petrarca Padova in attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo Â  Â  Â  Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
