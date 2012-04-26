Home Senza categoria ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI DI ANDATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI DI ANDATA

di Redazione 26/04/2012

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SEMIFINALI DI ANDATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno d’andata delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio. Sabato alle 17.30, al “Battaglini”, il padovano Alan Falzone dirige la sfida tra la Femi-CZ Vea Rovigo ed il Cammi Calvisano, vincitore della stagione regolare, assistito da Mitrea e Lento in qualità di guardalinee e da Mariotti quale quarto uomo. Ventiquattro ore più tardi, al “Maurizio Quaggia” di Mogliano Veneto, il Marchiol Mogliano ospita gli Estra I Cavalieri Prato: arbitra Pennè di Milano, affiancato dai concittadini Roscini e Sorrentino e dal quarto uomo Valbusa. Eccellenza – semifinali – andata 28.04 – ore 17.30 (diretta Rai Sport 1 dalle ore 17.15) Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano arb. Falzone (Padova) g.d.l. Mitrea (Treviso), Lento (Udine) quarto uomo: Mariotti (Ferrara) 29.04 – ore 17.30 (diretta Rai Sport 2 dalle ore 17.30) Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato arb. Pennè (Milano) g.d.l. Roscini (Milano), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Valbusa (Treviso)

