di Redazione 21/12/2011

[gallery] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA VENERDI’ ORE 14.00 DIRETTA RAI SPORT 2 RUGBY REGGIO v SAN GREGORIO Roma – Ultimo appuntamento del 2011 per l’Eccellenza, con le dieci squadre del massimo campionato che tornano in campo venerdì 23 dicembre nella settima giornata della regular season. Oggi il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per gli incontri di venerdì. Ad inaugurare il turno, alle ore 14.00 in diretta su Rai Sport 2, un match chiave per la lotta-salvezza tra due neopromosse: il Rugby Reggio, ultimo in classifica con cinque punti, ospita i siciliani del San Gregorio, settimi con quattro lunghezze di vantaggio sui diavoli rossoneri che, vincendo, possono ridurre o annullare il divario in classifica. Arbitra Mancini di Frascati. Alle ore 15.00, al “Battaglini” di Rovigo, va in scena la sfida al vertice tra i padroni di casa della Femi-CZ Vea e gli Estra I Cavalieri Prato: i vice-campioni d’Italia di Polla Roux ed il XV toscano del duo De Rossi/Frati sono appaiati in vetta alla classifica con ventuno punti, chi vince chiude il 2011 in vetta. Per la sfida più interessante del turno, direzione di gara affidata a Pennè di Milano, arbitro dell’ultima finale-scudetto. Derby veneto e trasferta insidiosa per i Campioni d’Italia del Petrarca Padova che, sempre alle 15.00, fanno visita al Marchiol Mogliano, quinto in graduatoria dietro proprio ai tuttineri di Presutti ed al Calvisano. Una vittoria dei provinciali trevigiani darebbe alla squadra di Casellato la possibilità di tenersi in scia alla zona play-off, un successo petrarchino spaccherebbe definitivamente in due la classifica lanciando con ogni probabilità una fuga a quattro che difficilmente potrebbe essere recuperata. Dirige Sironi di Colleferro. Il Cammi Calvisano di Cavinato, dopo l’inattesa sconfitta di Reggio Emilia nel Trofeo Eccellenza, torna sul campo di casa del San Michele per consacrarsi tra le prime quattro formazioni del campionato: sempre alle 15 i gialloneri bresciani ricevono i BancaMonteParma Crociati, penultimi in graduatoria in attesa dell’omologazione del derby contro Reggio Emilia e con alle spalle una sola vittoria nelle ultime sei apparizioni tra campionato ed Amlin Challenge. Designato Roscini di Milano. Completa il programma della settima giornata il derby del Centro Italia tra la Mantovani Lazio e L’Aquila Rugby, rispettivamente sesta ed ottavaa in graduatoria, con i biancocelesti che, in campionato, non vincono dal 22 ottobre mentre L’Aquila, nell’ultimo turno dell’Eccellenza, ha superato in casa il Marchiol Mogliano. Arbitra Vivarini di Padova. Eccellenza – VII giornata – 23.12.11 ore 14.00 – diretta Rai Sport 2 Rugby Reggio v San Gregorio Catania arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Blessano (Treviso), Marchesin (San Donà, VE) quarto uomo: Valbusa (Treviso) ore 15.00 Cammi Calvisano v Banca Monte Parma Crociati arb. Roscini (Milano) g.d.l. Smiraldi (Torino), Cusano (Vicenza) quarto uomo: Ciccarelli (Torino) Mantovani Lazio 1927 v L’Aquila Rugby 1936 arb. Vivarini (Padova) g.d.l. De Martino (Napoli), Pier’Antoni (Colleferro) quarto uomo: Romani (Colleferro) Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta v Estra I Cavalieri Prato arb. Penne’ (Milano) g.d.l. Serchiani (Padova), Mariotti (Ferrara) quarto uomo: Borsetto (Varese) Marchiol Mogliano v Petrarca Padova arb. Sironi (Colleferro) g.d.l. Cason (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Franzoi (Venezia) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* e FemiCZ-Vea Rovigo punti 21; Cammi Calvisano e Petrarca Padova 20; Marchiol Mogliano 15; L’Aquila 10; San Gregorio Catania 9; Mantovani Lazio 8; Banca Monte Parma Crociati ** 7;Rugby Reggio** 5 *Estra I Cavalieri Prato quattro punti di penalizzazione **Banca Monte Parma Crociati v Rugby Reggio del 03.12 in attesa di omologazione Classifica marcatori: Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) 76 punti; Hickey (Petrarca Padova) 64; Griffen (Cammi Calvisano) 61; Bustos (Femi-CZ Rovigo) 48; De Kock (Mantovani Lazio) 45; Zucconi (Banca Monte Parma Crociati) 38; Gerber (L’Aquila Rugby) 33; Cornwell (Marchiol Mogliano) 29 Classifica metamen: Bortolussi (Petrarca Padova) 6 mete; Ngawini (Estra I Cavalieri Prato) 5; Mannucci (Mantovani Lazio) 4; Canavosio (Cammi Calvisano), Chiesa (Estra I Cavalieri Prato), Costa Repetto (Petrarca Padova), Siddons (Mantovani Lazio), Von Grumbkov (Estra I Cavalieri Prato) 3

