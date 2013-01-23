ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XI GIORNATA
di Redazione
23/01/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma Sabato 26 e Domenica 27 gennaio 2013. Diretta domenicale, alle ore 15:00 su Rai Sport 1, con il Marchiol Mogliano Rugby che riceve in casa il Petrarca Padova. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - XI giornata - 26.1.13 ore 14.00 Rugby Reggio v Cammi Rugby Calvisano arb. Sironi (Colleferro, RM) g.d.l. Rossi (Piacenza), Smiraldi (Piossasco, TO) quarto uomo: Ciccarelli (Torino) ore 15.00 Rugby Viadana v Mantovani Lazio arb. Spadoni (Padova) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Franzoi (S.Maria di Sala, VE) quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI) L’Aquila Rugby v Crociati Rugby arb. Mitrea (Postioma di Paese, TV) g.d.l. Tomò (Albano Laziale, RM), Pierantoni (Colleferro, RM) quarto uomo: Bellinato (Villorba) Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v M-Three Rugby San Donà arb. Vivarini (Piave di Sacco, PD) g.d.l. Schilirò (San Gregorio, CT), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Favero (Montebelluna, TV) Fiammo Oro Roma v Estra I Cavalieri Prato arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO) g.d.l. De Martino (Pomigliano D’Arco), Cusano (Costabissara, VI) quarto uomo: Fioretti (Melito di Napoli, NA) Eccellenza - XI giornata - 27.1.13 ore 15.00 Marchiol Mogliano Rugby v Petrarca Padova – Diretta Rai Sport 1 arb. Damasco (Arezzo) g.d.l. Boaretto (Frassinelle, Ro), Lento (Tricesimo, UD) quarto uomo: Masetti (Arezzo, AR) Classifica: Estra I Cavalieri Prato punti 42; Rugby Viadana punti 41; Cammi Calvisano punti 38; Petrarca Padova punti 32; Vea Femi Cz Rovigo Delta punti 27; Marchiol Mogliano punti 27; M-Three San Donà punti 20; Fiamme Oro Roma punti 20; Rugby Reggio punti 18; Mantovani Lazio punti 17; L’Aquila Rugby punti 3; Crociati Rfc punti 2 Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA
Redazione