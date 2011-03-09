ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XI GIORNATA
di Redazione
09/03/2011
Cari colleghi, a seguire inviamo il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per le giornate di giovedì 10 e venerdì 11 marzo, in preparazione alla partita di sabato 12 marzo al Flaminio di Roma contro la Francia. A disposizione per ogni necessità o chiarimento. Buon lavoro Giovedì 10 marzo, ore 12.30 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Annuncio formazione v Francia Giovedì 10 marzo, ore 12.45 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Atleti nel XV titolare a disposizione dei media (escluso capitano) Giovedì 10 marzo, ore 15.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Allenamento aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento Venerdì 11 marzo, ore 10.55 – Roma, Stadio Flaminio Foto ufficiale Italia Venerdì 11 marzo, ore 11.00 – Roma, Stadio Flaminio Captain’s run – solo riscaldamento Venerdì 11 marzo, ore 12.00 – Roma, Stadio Flaminio Conferenza stampa CT, Capitano
Articolo Precedente
ITALIA, SETTE CAMBI PER IL DERBY CON LA FRANCIA
Articolo Successivo
PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY - ROMA, 10/11 MARZO
Redazione