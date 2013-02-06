ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XII&deg; GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XII° GIORNATA
di Redazione
06/02/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma domenica 10 febbraio 2013. Diretta domenicale, alle ore 15:00 su Rai Sport 1, con L’Aquila Rugby che riceve allo Stadio “Tommaso Fattori” la Mantovani Lazio. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - XII giornata - 10.2.13 ore 14.00 Fiamme Oro Roma v Cammi Rugby Calvisano arb. Blessano (Montebelluna, TV) g.d.l. Salvi (L’Aquila), Favero (Montebelluna, TV) quarto uomo: Palmerio (L’Aquila) ore 14.30 Rugby Reggio v Petrarca Padova arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO) g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS), Armanini (Noceto, PR) quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR) ore 15.00 Rugby Viadana v Marchiol Mogliano Rugby arb. Mancini (Frascati, RM) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Pulpo (Torbole Casaglia, BS) Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v Crociati Rugby arb. Roscini (Legnano, MI) g.d.l. Navarra (Trieste), Brescacin (Silea, TV) quarto uomo: Sibillin (Casella d’Asolo, TV) M-Three Rugby San Donà v Estra I Cavalieri Prato arb. Damasco (Arezzo) g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RO), Valbusa (Montebelluna, TV) quarto uomo: Franzoi (S. Maria di Sala, VE) L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio – diretta tv RaiSport 1 arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO) g.d.l. Sironi (Colleferro, RM), Rosamilia (Colleferro, RM) quarto uomo: Fioretti (Melito di Napoli, NA) Classifica: Rugby Viadana punti 46; Estra I Cavalieri Prato punti 44; Cammi Calvisano punti 43; Petrarca Padova* punti 32; Vea-FemiCZ Rovigo punti 31; Marchiol Mogliano* punto 27; Fiamme Oro Roma punti 24; M-Three San Donà punti 21; Rugby Reggio punti 20; Mantovani Lazio punti 17; L’Aquila Rugby punti 8; Crociati Rugby punti 3 *Marchiol Mogliano e Petrarca Padova una partita in meno Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
