Home Senza categoria ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVI GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVI GIORNATA

di Redazione 28/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVI GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in calendario sabato 31 marzo alle ore 16.00. Posticipo domenicale per L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio, con diretta alle ore 15.00 su Rai Sport 1. Eccellenza – XVI giornata – 31.03.12 – ore 16.00 Petrarca Padova v Marchiol Mogliano arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Crivellini (Udine) San Gregorio Catania v Rugby Reggio arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Sironi (Colleferro), Reale (Bari) quarto uomo: Masetti (Roma) Estra I Cavalieri Prato v Femi-CZ Vea Rovigo arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Belvedere (Roma), Lento (Udine) quarto uomo: Valbusa (Treviso) Banca Monte Parma Crociati v Cammi Calvisano arb. Falzone (Padova) g.d.l. Spadoni (Padova), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Gobbi (Piacenza) 01.04.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio arb. Marrama (Padova) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Romani (Colleferro) Classifica: Estra I Cavalieri Prato punti 55; Cammi Calvisano punti 52; Petrarca Padova e Femi-Cz Vea Rovigo punti 49; Marchiol Mogliano 45; Mantovani Lazio e L’Aquila Rugby punti 22; BancaMonte Parma Crociati e Rugby Reggio 19; San Gregorio Catania 16 *Estra I Cavalieri Prato e BancaMonteParma Crociati 4 (quattro) punti di penalizzazione

Condividi Facebook Twitter Whatsapp