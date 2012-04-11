Home Senza categoria ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA

di Redazione 11/04/2012

Roma – Il CNAR, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima e penultima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, interamente in programma alle ore 16.00 di sabato 14 aprile. Differita tv alle 22.15, su Rai Sport 1, per il match di vertice tra il Cammi Calvisano, secondo in classifica, e gli Estra I Cavalieri Prato leader della graduatoria: arbitra Pennè di Milano. Eccellenza – XVII giornata – 14.04.12 – ore 16.00 Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato arb. Pennè (Milano) g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine) quarto uomo: Filizzola (Udine) Mantovani Lazio v San Gregorio Catania arb. Falzone (Padova) g.d.l. Passacantando (L’Aquila), Commone (Napoli) quarto uomo: Fioretti (Napoli) Femi-CZ Vea Rovigo v L’Aquila Rugby arb. Sironi (Colleferro) g.d.l. Bertelli (Brescia), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Borsetto (Varese) Banca Monte Parma Crociati v Petrarca Padova arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Roscini (Milano), Brescacin (Treviso) quarto uomo: Favero (Montebelluna) Marchiol Mogliano v Rugby Reggio arb. Traversi (Rovigo) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Fracasso (Padova) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 59; Cammi Calvisano punti 56; Petrarca Padova e Femi-Cz Vea Rovigo punti 50; Marchiol Mogliano 49; Mantovani Lazio punti 26; Rugby Reggio e L’Aquila Rugby 23; BancaMonte Parma Crociati* 20; San Gregorio Catania 16

