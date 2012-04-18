Home Senza categoria ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA

di Redazione 18/04/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima ed ultima giornata di stagione regolare del Campionato Italiano d’Eccellenza, in programma sabato 21 aprile alle ore 16.05. Diretta televisiva su Rai Sport 2, dal “Plebiscito” di Padova, del derby veneto tra i Campioni d’Italia del Petrarca e la Femi-CZ Rovigo, riproposizione della finale 2010/2011 che quest’anno può risultare decisiva per la qualificazione di una delle due formazioni al turno di semifinale. Arbitra l’internazionale Carlo Damasco. Queste le designazioni in dettaglio: Eccellenza – XVIII giornata – 21.04.12 – ore 16.05 L’Aquila Rugby v Cammi Calvisano arb. Roscini (Milano) g.d.l. Tomò (Roma), Borsetto (Rovigo) quarto uomo: Paluzzi (Roma) Rugby Reggio v Mantovani Lazio arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Rizzo (Ferrara), Mariotti (Ferrara) quarto uomo: Zucchi (Livorno) Estra I Cavalieri Prato v Banca Monte Parma Crociati arb. Vivarini (Padova) g.d.l. Spadoni (Padova), Armanini (Padova) quarto uomo: Mezzetti (Parma) San Gregorio Catania v Marchiol Mogliano arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Colantonio (Roma), Rosamilia (Colleferro) quarto uomo: Romani (Colleferro) diretta Rai Sport 2/www.raisport.rai.it Petrarca Padova v Femi-CZ Vea Rovigo arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Mitrea (Treviso), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Masetti (Roma) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* e Cammi Calvisano punti 60; Femi-CZ Vea Rovigo 55; Petrarca Padova e Marchiol Mogliano 54; Mantovani Lazio 30; L’Aquila Rugby 24; Rugby Reggio 23; Banca Monte Parma Crociati* 21; San Gregorio Catania 16 *quattro punti di penalizzazione

Condividi Facebook Twitter Whatsapp