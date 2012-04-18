Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima ed ultima giornata di stagione regolare del Campionato Italiano d’Eccellenza, in programma sabato 21 aprile alle ore 16.05. Diretta televisiva su Rai Sport 2, dal “Plebiscito” di Padova, del derby veneto tra i Campioni d’Italia del Petrarca e la Femi-CZ Rovigo, riproposizione della finale 2010/2011 che quest’anno può risultare decisiva per la qualificazione di una delle due formazioni al turno di semifinale. Arbitra l’internazionale Carlo Damasco. Queste le designazioni in dettaglio: Eccellenza – XVIII giornata – 21.04.12 – ore 16.05 L’Aquila Rugby v Cammi Calvisano arb. Roscini (Milano) g.d.l. Tomò (Roma), Borsetto (Rovigo) quarto uomo: Paluzzi (Roma) Rugby Reggio v Mantovani Lazio arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Rizzo (Ferrara), Mariotti (Ferrara) quarto uomo: Zucchi (Livorno) Estra I Cavalieri Prato v Banca Monte Parma Crociati arb. Vivarini (Padova) g.d.l. Spadoni (Padova), Armanini (Padova) quarto uomo: Mezzetti (Parma) San Gregorio Catania v Marchiol Mogliano arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Colantonio (Roma), Rosamilia (Colleferro) quarto uomo: Romani (Colleferro) diretta Rai Sport 2/www.raisport.rai.it Petrarca Padova v Femi-CZ Vea Rovigo arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Mitrea (Treviso), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Masetti (Roma) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* e Cammi Calvisano punti 60; Femi-CZ Vea Rovigo 55; Petrarca Padova e Marchiol Mogliano 54; Mantovani Lazio 30; L’Aquila Rugby 24; Rugby Reggio 23; Banca Monte Parma Crociati* 21; San Gregorio Catania 16 *quattro punti di penalizzazione
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

DESIGNAZIONI ARBITRALI XX TURNO

Articolo Successivo

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019